税改案通过后中美贸易战开打？美国将公布钢铁和铝关税决定

摘要：媒体称，美国商务部已完成有关进口钢铁和铝的调查。此前美商务部长称，特朗普政府将在国会通过税改案后做出针对这些调查的决定。中国是全球最大钢铁生产国，是美国第二大铝进口来源国。

国会通过税改案后，特朗普政府将可能挑起中美贸易摩擦主战场的战火。

本周二彭博援引知情者消息称，美国商务部已经完成一项有关进口钢铁和铝的调查，其推荐特朗普采取措施的建议正接受其他机构评估。

上述商务部的进口钢铁与铝调查始于今年4月。华尔街见闻当月提到，这两项调查都罕见地动用了《1962年贸易扩展法》第232条款。

上述条款赋权商务部调查进口对国家安全的影响。若商务部调查后认定对国家安全构成威胁，特朗普将有权最终决定采取何种限制相关进口的措施，比如征收关税和实行配额制。

今年9月，美国商务部长罗斯向彭博表示，特朗普政府会推迟做出钢铁关税决定，因为要把精力集中在让国会通过税改案上。

这意味着，在本周美国国会就税改案投票、税改立法尘埃落定后，罗斯就会按计划，向特朗普提交根据232条款调查结果拟定的多个行动选择。

华尔街见闻曾提到，虽然钢铁和铝调查不是针对某个国家，是以产品为导向，但众所周知，中国是全球最大钢铁生产国，中国钢铁出口一直以来是中美贸易摩擦的“主战场”。

而且中国也是美国的第二大铝进口来源国，对华进口铝的规模仅次于加拿大。去年中国铝产量占全球总产量一半以上，出口铝箔110万吨，较前年增长13%，出口规模是本世纪初的两倍多。

上周二，美国和欧盟、日本发布联合声明，虽未点名中国，但声明称，将在WTO等框架下增强协作，以求消除其他国家产能过剩等扭曲市场的不公平行为，以及贸易保护主义行为。

发布上述声明前，也是在上周二，签署声明的欧盟贸易代表Cecilia Malmström表示，中国不是唯一催生钢铁等领域产能过剩的国家，可中国的工业政策显然影响了全球经济体。

美国连出招 中美贸易战事实上已经打响？

最近三周，美国频频对中国采取贸易行动：

华尔街见闻此前文章指出，目前美国单方面的“小动作”不构成贸易战。因为涉及领域在双边贸易中占比都非常小，针对越南的“动作”与中美贸易并无直接相关，所谓公开不承认中国市场经济地位，只是把“私下不承认”公开化了而已。

文章认为，美国借用贸易筹码希望实现减少中美贸易逆差等目标。两次世界大战本质上是对全球市场的暴力争夺。美国建立贸易体系、规则和磋商机制主要是为避免“重蹈覆辙”。如今，中美两国共同站在了历史的十字路口。（更多分析，详见《美国连出“史无前例”重拳 中美贸易战已经事实上打响？》）