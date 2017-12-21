媒体：中国暂时取消此前对进口煤的限制措施

据彭博，中国国家发改委本周口头通知相关政府部门，今年早些时候对进口煤采取的限制性措施，目前暂时取消。此举旨在保障能源供应，因近期全国各地出现能源短缺情况。

界面新闻6月底援引上海钢联煤焦事业部消息报道称，中国将从7月1日起禁止部分口岸经营煤炭进口业务。南方部分港口已经受限，包括福建可门港、宁德港、东吴港和海南乐东港等码头已经被禁止进口煤业务。中宇资讯煤炭分析师关大利当时称，此次主要涉及国家沿海二类进口口岸，多是南方口岸，可能不止这四个港口。

需求猛涨

入冬之后，华北地区持续推行“煤改气”，一度禁止燃煤取暖，继而导致天然气供不应求，甚至出现全国范围内严峻的“气荒”问题。此后，住建部等多部委接连发文，要求“煤改气”未能及时完工的地方可以燃煤取暖，同时采取多种措施“防气荒”。

受近期部分地区燃煤取暖的陆续恢复影响，六大电厂煤炭日耗大幅走高，截至12月18日，火电厂煤炭日耗74.7万吨，运行至2010年以来同期最高水平。

煤价上涨

由于近期中国北方地区陆续迎来降雪，煤炭消费不断增加，加之煤炭库存制度带来短期利好，部分进口煤炭出现港口拥堵问题，均对煤价上涨构成支撑。

在煤炭需求旺盛，火电厂库存压力加大的同时，国家发改委、能源局近日印发《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见》。意见自2018年1月1日起施行，有效期至2022年12月31日。意见要求，当动力煤价格上涨超过绿色区域上限时，电力等耗煤企业，日常生产经营过程中煤炭最低库存原则上不应低于近三年企业储煤平均水平，而目前电厂煤炭库存远低于要求建立的最低库存标准，近期电厂补库迫切。

伴随着煤炭的快速消耗，火电厂煤炭库存以及煤炭可用天数快速下降，截至12月18日，六大沿海电厂煤炭库存1119.60万吨，较近三年平均值低100万吨左右，而煤炭库存可用天数不足15天。

与此同时，由于今年冬季市场需求飞涨，继而引发供应链瓶颈问题，部分进口煤炭目前正被堵在中国的部分主要港口，暂时无法进港。路透社周三报道称，总计超过300艘大型干散货船目前停泊在中国和澳大利亚的一些海洋港口，形成了交通堵塞。

多方因素提振港口煤炭报价大幅走高。截至12月18日，汾渭能源公布的CCI5500大卡动力煤价格指数报699元/吨，周环比上调7元/吨。

宝城期货分析师王晓囡认为，近期供需形势偏紧，电厂补库需求迫切，但在此背景下，港口成交情况并不尽如人意，煤炭价格以及海运费价格显著攀升令电厂望而生畏，近期供需双方相对僵持，不过若最高最低库存制度按时实施，短期市场的强势将很难扭转。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3049523