人民币大涨：在岸涨近200点 离岸涨逾150点突破6.55

摘要：人民币今日再度大幅上扬，在岸人民币开盘上涨近200点，报6.5586；离岸人民币兑美元当前突破6.55关口，日内涨超150点。稍早公布的中间价数据显示，人民币兑美元今日中间价大幅上调271点，升幅创10月11日来最大。
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人民币今日再度大幅上扬。
在岸人民币兑美元开盘上涨近200点，报6.5586，上日夜盘收报6.5775元；离岸人民币兑美元当前突破6.55关口，日内涨超150点。
稍早公布的中间价数据显示，人民币兑美元今日中间价报6.5795，较上日中间价6.6066大幅上调271点，升幅创10月11日来最大。
今日人民币中间价也是9月20日以来最高。上日官方收盘报6.5798，夜盘收盘报6.5775。
当地时间周三，美国众议院通过修订后共和党税改议案。此前，参议院已于周二晚间通过税改案。
参众两院均通过后，税改议案只需得到特朗普签署就会成为法案。特朗普政府将就此推行三十年来美国最大规模税改、同时也是首次全方位税改。
美元指数当日震荡下行，日内跌逾0.2%。截至目前，美元指数报93.36。
央行调查统计司前司长盛松成在近期的“华尔街见闻2018全球最佳投资机会”峰会上表示，美国税改和美联储缩表等事件对中国的影响可控，资本外流压力总体可控，人民币短期承压可控，长期来看还是升值的。
在此之前，北京时间12月14日凌晨，美联储宣布加息25个基点。随后，在14日的公开市场操作中，中国央行也上调了逆回购操作中标利率和MLF操作利率，但调整幅度较小，均为上行5个基点。当日人民币中间价上调218点。