人民币大涨：在岸涨近200点 离岸涨逾150点突破6.55

参众两院均通过后，税改议案只需得到特朗普签署就会成为法案。特朗普政府将就此推行三十年来美国最大规模税改、同时也是首次全方位税改。

今日人民币中间价也是9月20日以来最高。上日官方收盘报6.5798，夜盘收盘报6.5775。

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