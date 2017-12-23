数字货币血流成河？还没完！比特币跌破11000美元后回涨2000美元

摘要：比特币24小时内跌破从16000到11000美元六道关口，跌穿11000美元约两小时后重又站上13000美元。24小时内十大数字货币之中最小跌幅一度都曾接近30%，两小时后收窄到11%左右。

如果你上周日花100美元买入比特币，到北京时间本周五晚十点多，市值可能不到60美元，但再过两小时，你亏的钱可能又少了一半。

北京时间22日22点25分左右，美国交易平台Coinbase的比特币美元交易价跌破11000美元，不到24小时之前还在16000美元上方，过去24小时跌幅超过36%。

Coinbase数据显示，比特币美元交易价已较上周日创造的最高纪录跌去40%以上。上周日比特币曾升破19800美元。

截至最近一次更新，比特币回到13000美元上方，24小时内跌幅收窄到16%左右。

在Coinbase平台的比特币交易价跌破11000美元时，另一主流比特币交易平台Bitstamp数据显示，比特币日内跌约4900美元，最低触及11159美元。过去24小时，该平台的比特币交易价先后跌破16000、15000、14000、13000和12000美元五道关口。

比特币现货暴跌之时，芝加哥期权交易所（CBOE）的比特币期货盘中触发熔断，后恢复交易，截至更新重又回到13000美元，日内最低曾跌至10611美元。

CME的近月比特币期货合约一度跌至12265美元，跌幅达到20%，触发涨跌限制式跌停。截至更新，恢复交易后也站上13000美元。

最近交易价狂泻的不止比特币。Coinbase平台比特币跌破11000美元后，Coinmarketcap统计的十大高市值数字货币集体重挫，过去24小时跌幅最小的也有27%，最大跌幅超过40%。

截至更新，Coinmarketcap显示十大数字货币跌幅普遍收窄，最小跌幅约11%，最大跌幅接近30%。

在近期回调之前，比特币美元交易价年内涨幅一度高达2000%。随着比特币等数字货币高涨，警示之声也越来越多。

日本央行行长黑田东彦本周四评论称，比特币的运作方式不像正常的支付手段，已经沦为投机工具。

在此之前，本周还有多家央行发出警告。

丹麦央行行长罗德表示，比特币是危险的赌博且没有前途，投资者应该远离。新加坡央行认为，数字货币价格飞涨是由投机驱动，未来面临剧烈的崩盘风险。韩国金融监管服务局和日本财相麻生太郎均表态称，比特币等数字货币并不是可靠的法币。

虽然比特币面临的质疑不小，但在美国最大期权交易所CBOE和全球最大期货交易所CME都决定推出比特币期货后，华尔街机构正在积极评估或试水比特币交易业务。

本月11日CBOE的比特币期货合约上线几天后便传出高盛试水比特币期货的消息：对于需要清算比特币期货的客户，提出收取100%的保证金。

今日稍早华尔街见闻还提到，彭博消息称，高盛正在组建一个团队，以提供比特币等虚拟货币的做市服务，这一业务推出的时点将在明年6月底前。