iPhone“电池门”持续发酵 苹果在美遭遇集体诉讼

就在承认“让前代iPhone运行速度减慢”后一天，苹果公司就遭到了用户的起诉。

多家媒体报道，周四，两位iPhone 7用户向美国加州中区地方法院提起了一项针对苹果的集体诉讼。

两位原告Stefan Bogdanovich和Dakota Speas不仅代表自己，也包括了美国所有拥有iPhone8前代手机的用户。

披露的文件显示，他们表示“自己从未同意苹果公司给他们的手机降频”，苹果公司的错误做法“干涉了原告以及集体诉讼成员使用或拥有iPhone，原告和集体诉讼成员遭受了损害。”

原告还指出，苹果公司“蓄意减慢手机运行”的行为造成了用户升级换代新手机、遭受使用损失和价值损失、购买新电池等一系列后果，因此用户有权获得赔偿。

原告的代理律师接受《芝加哥太阳报》采访时表示，企业必须意识到，当消费者把自己辛苦赚来的钱花在一个产品上的时候，他们就希望这个产品如期望般表现。

在诉讼消息传出后，多家媒体曾试图联系苹果公司，但是苹果公司没有立即发表评论。

苹果证实主动给旧手机降频

在这个迅速发酵且愈演愈烈的“电池门”面前，苹果正遭遇最大的信任危机。

华尔街见闻提到，本月初有用户表示自行更换iPhone 6s电池后，处理性能回升70%。随后科技评测网站Geekbench创始人John Poole的数据检测结果也佐证了这个结论。

不少人质疑苹果公司可能通过刻意降低旧型号手机性能的方法，促使用户“自发”地更换新型号手机以获得更好的体验。

针对沸沸扬扬的“阴谋论”传言，苹果终于做出了回应。苹果公司证实，确实有给旧手机降频的做法，但强调这是有意防止老旧机型意外关机的“功能”。

同时苹果公司还表示，这项“功能”最初是2016年开始在iPhone 6、iPhone 6s和iPhone SE型号上推出的，今年通过iOS 11.2为iPhone 7提供了这项功能。

华尔街见闻文章提到，苹果公司在本次“电池门”爆发当中应当了解到：不论苹果推出什么样的功能做出什么样的调整，保证对消费者的透明是苹果公司的义务；使用电池加速衰老的旧机型，还是更换新机型，也应该是消费者自主的选择。