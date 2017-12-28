首位覆盖比特币分析师：明年比特币至少四次40%跌幅崩盘

摘要：追踪比特币至少四年的分析师Nick Colas预计，明年比特币的波动会超过今年，虽然可能涨到22000美元，但也可能跌到6500美元，14035美元是合理价位。

华尔街率先覆盖比特币、追踪比特币至少四年的分析师Nick Colas在数据分析机构DataTrek Research的最新报告中预计，明年比特币的波动会超过今年，波幅可能在6500美元到22000美元。

系好安全带吧，比特币明年可能站上20000美元，但还可能至少暴跌四次，每次跌幅40%或者更多。

Colas预测，明年比特币会向其他数字货币让出更多市场份额，虽然可能最高涨到22000美元，但至少会经历四次40%或者更高跌幅的崩盘。最终，他认为14035美元的中位预测值会是一个合理的价位。

交易平台Bitstamp数据显示，今年年初比特币交易价曾不到1000美元，10月末也才站上6000美元，到了本月一度升破19000美元。

惊人的涨幅同样伴随着惊人的震荡。在Colas发布上述预测以前，比特币刚刚经历了一轮暴跌和反弹。

上周五，现货比特币一度24小时内跌逾40%，连破从16000到11000美元六道关口，较上上周日的历史高位跌去8000多美元，其他数字货币也集体重挫。

但到了本周二，比特币盘中重又站上16000美元，较上周五低位回涨50%。但次日，在创造两周来最大涨幅后，比特币再度回落。截至发文，本周三比特币日内跌约5%，又跌落15000美元。

华尔街见闻稍早提到，市场人士对于比特币后市看法不一。

有些人认为，比特币的价格可能会回落到实际生产成本附近，目前生产一个比特币的成本在3000至4000美元间，甚至有人认为比特币的价值是零。

也有人更看好比特币。在预计比特币涨至10000美元一个月后，上月末，前Fortress基金经理Michael Novogratz预计，比特币有望在明年年底之前冲击40000美元大关，“这轻而易举”。

Fundstrat联合创始人Tom Lee则是认为，年底前这波比特币大跌是健康的回调。他将比特币明年年中的目标价从11500美元上调至20000美元。

今年夏季比特币价格尚不足5000美元时，Lee就看好比特币前景，他也是华尔街最初一批预言比特币价格大涨的人。

华尔街见闻上周文章提到，事实上，在经过今年这轮高调暴涨之后，比特币的投机属性早已大过它的投资属性，不少投资者根本不关心它是不是泡沫，只要它还能交易，只要它能够赚钱。