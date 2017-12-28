分析师：预计四季度仅交付5000辆 特斯拉Model 3产量或再令市场失望

摘要：KeyBanc Capital Markets分析师指出，特斯拉Model 3的交付水平可能将再次令投资者失望。该公司在报告中写道：“我们估计特斯拉将在下周初宣布，第四季度将交付约5000辆Model 3汽车。”此前，该公司预计，特斯拉四季度将交付1.5万辆Model 3。

该公司分析师Brad Erickson周二在一份给客户的报告中写道：“我们估计特斯拉将在下周初宣布，第四季度将交付约5000辆Model 3汽车，低于卖方的估计，但对买方来说或许可以接受。要判断Model 3的利润率可能还需要几个季度的时间，但我们认为Model 3的利润率将令人失望。”

Erickson表示，他与18名特斯拉商店的销售代表进行了对话显示，Model 3四季度的交付量低于他的估计。因此，他将第四季度Model 3的交付量预测从1.5万辆减少到5000辆。

今日，特斯拉股价下跌近2%，盘后再度小幅下跌。

第三季度，特斯拉共交付了26150辆汽车，但是仅有220辆为Model 3。华尔街分析师此前预计，特斯拉三季度的整体产量为25860辆，其中1260辆为3型。

华尔街见闻上月提到，特斯拉将每周生产5000部Model 3的计划推迟到了2018年一季度末，此前则预期为今年年底。

公司称，这主要是由于生产瓶颈问题，首席执行官Elon Musk和财务总监Deepak Ahuja在财报中写道：

很难预测到底需要多长时间才能清除所有生产瓶颈。

特斯拉当时在声明中称，Model 3生产线高度自动化，这给公司带来挑战：“我们将继续采取行动解决早期相关的瓶颈问题。我们的供应链或生产流程上没有任何基本面的问题。”