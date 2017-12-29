韩国重拳打击投机 比特币、区块链概念股两位数大跌

韩国监管方出手了，比特币等数字货币和区块链概念股齐跌。

韩国监管方出台措施规范数字货币投机的消息进一步发酵。本周四美股盘前，区块链概念股On Track Innovations（OTIV）、Riot Blockchain（RIOT）、Digital Power（DPW）、Overstock.com（OSTK）、Pareteum（TEUM）、LongFin（LFIN）和Seven Stars Cloud Group Inc（SSC）集体下跌，分别一度跌约3%、8%、6%、3%、10%、5%和3%。

北京时间本周四上午韩联社消息称，韩国政府公布了虚拟货币投机行为的打击对策，并考虑关闭部分虚拟货币交易所以抑制过度投机。

除此之外，韩国政府还决定实施虚拟货币交易实名制，扩大反垄断执法机关“公正交易委员会”对虚拟货币交易机构的调查权限。

据彭博，韩国政府声明提到，加密数字货币投机活动在韩国过火，已经不理性。政府再也不能任由不正常的投机形势发展。

上述消息传出后，比特币应声下挫，交易平台Bitstamp数据显示，比特币周四交易价最低跌至13500美元，较日内最高点跌幅约14%，较上周高位跌约26%。截至最近一次更新，比特币回到14000美元上方，日内跌幅收窄到8%左右。

追踪数字货币价格和市值的网站Coinmarketcap统计，过去24小时，除瑞波币外，市值排名前十的数字货币均有5%-12%以上的跌幅，截至发文跌幅普遍收窄或转涨。

这不是韩国政府第一次传出打击数字货币投机的消息。两周前的本月13日，韩国宣布抑制加密货币投机的措施，准备立法规范加密货币交易所，将禁止金融机构持有加密货币。

华尔街见闻此前提到，虚拟数字货币交易在韩国颇受欢迎，韩国已成为全球最为活跃、规模最大的比特币交易市场之一。有分析师估计，全球约有21%的比特币交易量是在韩国发生。

比特币波动成常态 后市或进一步震荡

相比于之前比特币一路高歌猛进的态势，临近年末巨幅波动似乎成为了比特币的一大特点。

英国CMC集团悉尼分析师Ric Spooner接受彭博电视采访时表示，如果出现像上周“大血洗”那样的大幅度下跌，那么这次更有可能出现更大和更复杂的调整。未来几个月，比特币可能跌至8700美元，甚至是5700美元。

但盘旋在数字加密货币上方的疑问一直都在，这次比特币带动数字货币上涨，是跌到“一文不值”路上的死猫反弹，还是走向4万美元未来的必经之路？

两周比特币波动盘点（北京时间）：