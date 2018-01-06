今年最火数字货币终于开跌了！瑞波币大跌12%

摘要：此前一路高歌的瑞波币今日下跌12%，至2.94美元。同时，比特币则大涨14.3%，至17560美元。 值得注意的是，即便今日瑞波币下跌，但目前其仍然是仅次于比特币的市值第二高数字货币。2017年，瑞波币是数字货币的最大赢家，全年回报率高达36018%。

此前一路高歌的瑞波币今日下跌12%，至2.94美元。同时，比特币则大涨14.3%，至17560美元。 值得注意的是，即便今日瑞波币下跌，但目前其仍然是仅次于比特币的市值第二高数字货币。2017年，瑞波币是数字货币的最大赢家，全年回报率高达36018%。

值得注意的是，即便今日瑞波币下跌，但目前其仍然是仅次于比特币的市值第二高数字货币。

业内媒体Cointelegraph用以下图表展示，瑞波币是2017年数字货币的最大赢家，全年回报率高达36018%，相当于假如2017年年初用100美元投资瑞波币，到年末这些瑞波币市值会超过3.6万美元。

从回报率看，比特币连前十都排不上。以太币回报9162%，排名第六，排在第十位的OmiseGo回报率也有3315%，比特币回报只有1318%。

瑞波币官网介绍，瑞波币可用于全球实时支付，是交易速度最快、规模化最强的数字资产。瑞波币的支付结算仅需4秒钟，以太币需要2分钟以上，比特币超过一小时。

瑞波币官网还称，截至2017年7月15日，瑞波币每秒可持续处理交易1500笔，以太币和比特币每秒分别只能处理15笔和三到六笔。

华尔街见闻此前文章提到，目前全球共有超过1300种数字货币，在专注数字货币的网站Cryptos R Us的联合创始人George Tung眼中，有七种可能成为下一个比特币，其中包括瑞波币。