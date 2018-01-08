房地产板块大爆发 背后的根本逻辑是什么？

2017年上市房企销售排名出炉，前三名房企集体高开。

内房股集体爆发，2017年房企销售冠军碧桂园大涨9%，亚军万科企业涨5.3%，季军中国恒大涨4.7%。

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A股方面，房地产板块同样延续上周五的涨势。泰禾集团、荣安地产开盘不久就涨停。华夏幸福一度涨停，苏宁环球、绿地控股涨逾5%。

万科A再次刷新历史新高，最高报36.4元，目前涨超4%。上周，万科A累计上涨近12%。

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《上海证券报》报道，截止上周五，已有22家上市房企公布2017年全年业绩，总销售额达2.92万亿元，同比增长52.54%。

上市房企销售排名中，碧桂园、万科、恒大分列2017年房企销售额前三甲，销售额齐破5000亿元。其中，碧桂园2017年全年实现合同销售金额约5508亿元，同比增长78.37%。

万科2017年完成5300亿的销售额，累计实现合同销售面积3595.2万平方米，增长强劲。上周，华创证券已将万科A目标价上调至40元，对应2018年PE为12.2倍。

融创在2017年完成销售额3652亿元，同比增长150%，迈入3000亿元大关，并依靠121.75%的业绩完成率名列前茅。

房地产政策正在起变化？

上周还有一条关于楼市的消息搅动了市场的神经。

兰州房管局上周五发布通知，对部分区域取消限购，仍实行限购的区域不再提供社保证明和纳税证明。兰州也被称为此轮调控来首个松绑的限购城市。

这条消息引发媒体和业界热议：是否经历了史上最严调控政策的房地产市场要变天了？

对此，分析普遍认为全面宽松概率不大，结构性宽松是趋势。预计2018整个房地产政策基调难以改变，但边际放松的措施可能会增多。

华泰证券贾亚童认为，地方政策宽松的真实动力或来自于房价控制目标的微调，结合湖北省房价控制目标的修改以及周末合肥对房价管控的非正式表态，目前确实在部分地方有出现放松房价控制目标的势头。

不过他指出，目前虽然处于分类调控阶，但是因城施策的核心目标是控制房价稳定。后续的政策走势还有待进一步观察。

天风地产首席陈天诚则认为，不能简单理解为全面宽松，全面宽松概率不大，结构性宽松是趋势。限购限贷限售限价的四限措施明显不可持续，未来有望做一定程度的宽松。

房地产板块上涨逻辑

房地产板块开年涨势强劲，对于房地产板块上涨的根本逻辑，招商房地产赵可、刘义团队明确强调“基本面转折年是引导房地产板块超额收益的首因”。他们强调：

一是政策是滞后变量，政策的出台能进一步强化预期，应该动态观察政策的边际效用，政策对销量的抑制同时也是积累和蓄客； 二是在周期底部前1-2个季度，地产股开始出现超额收益机会，此时对应于行业量稳价跌区间，是最佳进场点。目前板块估值处于仅高于08年底部的历史第二底部，为板块上涨提供了支撑。

他们认为，龙头房企在周期调整和底部阶段较板块而言上涨相对更明显，本质上和公司模式有关，而不都受益于集中度提高。

以万科为例，类似于股票市场中量化对冲的产品，通过合适杠杆率+高周转实现对行业的空头，资金的管控能力+上下游的溢价能力+整体系统的协调能力维持较高毛利率和净利率，17年万科上涨不错的区间刚好对应于行业总量调整的时间，所以，并不是所有的龙头房企都受益于集中度提高，更偏向于万科的这类公司更加受益。

对于本轮上涨持续的时间，他们认为起码今年前3季度都是具备较好超额收益区间。