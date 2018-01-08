比特币期货ETF快要来了：纽交所提交上线申请 最高两倍杠杆

摘要：纽交所申请推出的五只ETF将追踪比特币期货的日内波动，其波动幅度将比特币期货更剧烈，并且更加适用于短线交易，而非长线持有。

距离比特币期货正式推出不到一个月，比特币期货ETF的推出也将提上日程。

这些比特币ETF由资管公司Direxion Asset Management管理，旨在追踪比特币期货市场的交易，而不是追踪比特币现货波动。

五只基金分别是：Direxion Daily Bitcoin 1.25X Bull Shares（1.25倍牛市基金）、Direxion Daily Bitcoin 1.5X Bull Shares（1.5倍牛市基金）、Direxion Daily Bitcoin 2X Bull Shares（2倍牛市基金）、Direxion Daily Bitcoin 1X Bear Shares（1倍熊市基金），以及Direxion Daily Bitcoin 2X Bear Shares（2倍熊市基金）。

纽交所文件称，这些杠杆ETF（即牛市基金）将争取为投资者提供数倍于标的资产的回报：

1.25倍牛市基金、1.5倍牛市基金、2倍牛市基金......（这些基金）将力争在不计算交易费用的前提下，提供与标的资产同向变化、且相当于标的基准波动幅度125%、150%或200%的日内回报。

而反向ETF（即熊市基金）则为投资者提供了从比特币期货下跌中获利的机会。例如，2倍熊市基金的波动将相当于标的资产日间波动的-200%。

Business insider援引CoinRoutes公司CEO Dave Weisberger称，交易这些杠杆化的产品为投资者提供了从价格涨跌中获利的机会，同时无需投资者承担购买真实比特币的证券风险，也不需要准备交易期货所需的核定账户。

显而易见，与比特币期货相比，比特币期货ETF的价格波动将更加剧烈，并且更加适用于短线交易，而非长线持有。纽交所文件指出，这五只ETF追踪的均是标的市场的日内波动，“不应被认为将追踪任何超过一个交易日的目标市场波动”。

如果这五只ETF获得SEC批准，它们将在纽交所旗下二级市场Arca进行交易。

为什么比特币期货ETF进展更快？

华尔街见闻此前提及，与先前旨在直接持有比特币的ETF结构相比，基于期货的ETF结构更可能获得监管机构批准。由于很多机构投资者无法直接投资比特币，大交易所推出衍生品让投资者拥有了进入比特币市场的渠道。美国商品期货交易委员会（CFTC）监管的比特币衍生品增加，将给加密数字货币生态系统带来大量流动性，赋予其合法性。

去年，美国媒体曾援引SEC官员的话称，一个强大的比特币期货市场可能会让监管者更容易批准比特币ETF。

监管层现在有可能批准比特币期货ETF等相关产品有两个理由：

1、资金：拜大牛市所赐，全球ETF基金去年总规模较2016底的4.8万亿美元显著增加，至5.3亿美元。ETF的活跃意味着投资者有兴趣购买新的产品，尤其是比特币这种爆款资产。

在加拿大上市的比特币信托基金和一家瑞典比特币ETF基金如今出现了显著溢价，后者的资金规模从9月上市以来已经狂飙至5倍，至50亿瑞典克朗（约合5.9亿美元）。

2、监管：SEC当时否决Winklevoss比特币ETF申请的理由是比特币这种资产不受监管，如今比特币期货的上市表明比特币期货已经处在监管视野中，这就有了强有力的获批理由。