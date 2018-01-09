数字货币集体暴跌的原因找到了：主流交易平台剔除韩国报价

摘要：在韩国政府接连表态收紧数字货币监管后，周一主流数字货币平台CoinMarketCap从网站上剔除了来自韩国交易所的多个数字货币报价，包括比特币、以太币和瑞波币等主要币种。

今晨我们在价格计算中剔除了部分韩国交易所的报价，原因是其价格与全球其他地区的报价出现极端分化，且套利机会受限。

周一晚些时候，该网站在官方推特账号上确认了这一消息。推文中称：

周一，主流数字货币平台之一的CoinMarketCap从网站上移除了来自韩国交易所的多个数字货币报价，包括比特币、以太币和瑞波币等主要币种。

本轮数字货币集体暴跌的原因终于找到了。

（来源：推特）

华尔街日报称，CoinMarketCap剔除韩国报价是周一数字货币集体暴跌的“一个显而易见的原因”。

华尔街见闻此前提及，周一，多个数字货币遭受重创。

截至北京时间8日23点19分，CoinMarketCap平台上市值排名前十位的数字货币集体重挫。比特币跌落15000美元关口，暴跌近15%，以太币跌逾9%，其余八大数字货币24小时内跌幅接近或超过20%。最近两个月涨势凌厉的瑞波币跌幅最大，跌超35%，将市值第二高的数字货币地位拱手让回以太币。

北京时间9日早间，比特币收回部分跌幅，回到15000美元上方，以太币和波场币（TRON）止跌回升，其余数字货币24小时内跌幅也明显收窄，瑞波币跌幅仍然最大，超过25%。

CoinMarketCap剔除韩国报价或许与韩国持续收紧数字货币监管有关。

周一，韩国金融服务委员会主席Choi Jong-ku在新闻发布会上表示，金融服务委员会和韩国金融监督院正对六家为机构提供虚拟货币账户服务的银行进行联合检查，以核实这些银行是否遵守反洗钱规定，以及是否对相关账户采取实名制。

Choi还提到，监管层同时也在想办法抑制和虚拟货币交易相关的风险，其中包括关闭部分使用虚拟货币的机构。

这只是近期韩国对数字货币连出重拳的最新进展。去年年底，韩国政府已经公布了对虚拟货币投机行为的打击对策，并考虑关闭部分虚拟货币交易所以抑制过度投机。此外韩国政府还决定实施虚拟货币交易实名制，扩大反垄断执法机关“公正交易委员会”对虚拟货币交易机构的调查权限。

韩国市场对数字货币的交易和价格颇有影响力。该国是全球最活跃、规模最大的数字货币交易市场之一。有分析师估计，全球约有21%的比特币交易量是在韩国发生。