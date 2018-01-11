新一轮监管风暴来袭：韩国筹备关闭加密货币交易所

摘要：全球范围内的比特币监管进一步升级，韩国司法部推进关闭加密货币交易所的法案，路透也报道称，韩国两家大型比特币交易所遭到税务局的突击检查。比特币日内重挫，自日高跌近8%。

韩国已经有两家大型交易所被税务局突击检查，司法部也在进一步推进关闭加密货币交易所的提案。大洋彼岸的美国，也将在2月的参议院听证会上讨论加密货币风险。

比特币周四持续下跌，在韩国司法部长确认将关闭加密货币交易所后，跌幅显著扩大，目前较日内高点跌超12%，现报13151美元。

韩国监管方面对数字货币的投机行为忧心忡忡。去年年底，韩国政府公布了虚拟货币投机行为的打击对策，并考虑关闭部分加密货币交易所。

首尔广播公司（SBS）今日援引官员讲话称，为筹备关闭加密货币交易所的提案，韩国司法部将在本周开始与其他部门沟通。

韩国司法部长随后在新闻发布会上确认了这一消息，称司法部正在准备法案，将禁止通过交易所进行虚拟货币交易。

SBS报道还提到，韩国司法部称，加密货币的泡沫可能在1-2年内破灭，“没有理由犹豫出手监管。”

另一方面，韩国税务局已经有所行动，着手调查当地加密货币交易所。

路透和英国《金融时报》均报道称，韩国税务局官员本周突击检查了韩国两大加密货币交易所Coinone、Bithumb的办公室，要求交易所披露文件和加密货币的交易信息。

另一名匿名官员亦对路透表示，去年以来，警方也在对Coinone进行调查，认为其涉嫌赌博。

此前，韩国金融服务委员会主席表示，金融服务委员会和韩国金融监督院正对六家为机构提供虚拟货币账户服务的银行进行联合检查，以核实这些银行是否遵守反洗钱规定，以及是否对相关账户采取实名制。

炒币疯狂 韩国比特币溢价严重

从上班族、学生党大到家庭妇女，韩国民众疯狂“炒币”。目前韩国比特币交易量位居全球第三，仅次于日本和美国。

交易量扩大，韩国比特币溢价严重。目前Coinone上韩国比特币的报价约在19000美元，比美国比特币主流交易所的报价，溢价约34%。

周一，著名的比特币市值计算网站CoinMarketCap，无预警地剔除了韩国比特币交易所的报价，令比特币自17600美元附近一路狂泻，最低跌破14000美元。

其他数字货币也受累暴跌，CoinMarketCap平台上市值排名前十位的数字货币中，有八种数字货币24小时跌幅接近或超过20%。

全球监管密切关注加密货币狂热

全球范围内的比特币监管都在提上日程。中国已经叫停境内的比特币交易，新加坡货币当局12月亦警告狂热的比特币投机分子，称数字货币的玩家应该意识到，自己有可能会一夜失去所有的资金。

路透今日另一则报道还提到，美国参议院将在2月的听证会上讨论加密货币风险，听取CFTC主席和SEC主席的证词。

外汇交易商Oanda亚太区交易主管Stephen Innes此前对《财富》表示，监管机构正在越来越关注（加密货币）：