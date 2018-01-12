提价730%！中国政策打压下 比特币挖矿成本开启飙升模式

摘要：随着中国对比特币挖矿产业的监管趋严，挖矿成本也开始激增。全球第四大比特币矿池ViaBTC大幅上调管理费，利润和生存空间的急速压缩，让比特币“矿工”们开始遭遇前所未有的压迫感。

随着中国对比特币挖矿产业的监管趋严，挖矿成本也开始激增。全球第四大比特币矿池ViaBTC周五通过官网宣布，将对一些客户增收管理费，由此前的6%大幅增加至50%，提价幅度超过730%。此次提价主要是针对该公司的S9合同客户，这些客户使用的是据称最为先进、效率最高的挖矿硬件S9 Antminer。

利润和生存空间的急速压缩，让比特币“矿工”们开始遭遇前所未有的压迫感。

ViaBTC通过声明表示，“中国大陆的矿产资源日渐稀缺，我们公司的一些长期合伙人面临矿场关闭的危机，这也导致我们的云挖矿系统成本飙升。为了确保云挖矿长期正常运作，我们别无选择，只能对管理费用进行调整。”

暴利驱动下的挖矿热潮

主要矿商的管理费大幅提高再次把焦点聚集在挖矿行业的暴利方面。比特币挖矿行业利润可观，据彭博新能源财经统计，即使按目前中国国内最高电力收费率来计算，只要比特币价格不低于每枚6925美元，矿场就能赚到钱。

按目前的成本来看，挖一枚比特币预计需要10000-20000元人民币左右。其中，电费占比不小，以四川某矿场为例，6000台左右的矿机每年电费接近300万元。

此外，竞争的加剧导致挖矿的利润越来越薄，而比特币区块的设计也预示着挖矿难度日益提升。在“比特币之父”中本聪的设计里面，每挖出21万个区块，区块奖励就会减半，起初每个区块奖励50个比特币，而如今只有12.5个，到2020年则预计只为6.25个。

遭遇“政策排挤”

继去年关闭了国内比特币交易所并禁止首次代币发行（ICO）之后，中国监管部门的目标又进一步瞄准了比特币挖矿产业。

此前有消息称，出于对过高的电力消耗和金融风险的担忧，中国正采取行动取缔国内比特币挖矿产业。根据第一财经报道，虽然央行并未对比特币矿场作出限期关停的要求，但中国对规范比特币生产、取消矿场用电优惠的态度已经基本明确，且监管层也已掌握了部分矿场的电费、税收、发电量等信息。

中央监管部门指示省级政府“积极引导”辖内企业退出加密货币挖矿产业。该指示指出：“比特币挖矿产业在消耗大量资源的同时也助长了'虚拟货币'投机炒作之风。挖矿业务与官方努力背道而驰； 官方有意防范金融风险，抑制“偏离实体经济需要”的活动。”

“吃电魔王”比特币矿场

华尔街见闻昨日文章提到，摩根士丹利股票分析师Nicholas Ashworth在其1月10日研报中预计，2018年比特币乃至其他数字货币的挖矿用电需求将达到120-140万亿瓦时 (terawatt-hours)。行业动态的网站Digiconomist的数据则显示，全球挖矿产业占电力消耗总量的0.17%，这一占比要高于161个国家。

中国目前生产了全球70%-80%的矿机，主要分布在新疆、内蒙、四川、贵州和云南。在监管日益严格的环境下，选择“出海”的比特币矿场不在少数，上文提到的ViaBTC已经将矿场迁至冰岛和北美。

廉价电力和低温气候是加密货币挖矿的环境要求，因此加拿大、冰岛、 东欧和俄罗斯也成为了更多矿池的聚集地。

财经媒体CNBC报道称，西雅图以东三个小时车程的小镇Wenatchee正成为美国比特币“挖矿”的中心。已吸引了12家美国最大的比特币和加密货币“矿商”，自去年12月比特币价格飙升以来，又有75家矿商申请到这里落户。这里的电价极其便宜，每千瓦时只有2到3美分。

截止发稿前，比特币价格为13114美元：