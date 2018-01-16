韩国监管风声再起 比特币跌破13000美元 数字货币集体走低

摘要：韩国财长金东兖在广播节目中提到，加密货币投资是一个大型投机，关闭交易所依然是选择之一。CoinMarketCap上市值前十大的加密货币中，有9种在过去24小时内录得下跌，5种加密货币跌幅在10%左右。

韩国周二再传禁止加密货币交易消息，1月16日周二亚洲交易时段，包括比特币在内的数字货币大跌。

韩联社周二报道称，韩国财长金东兖在广播节目中提到，政府的立场是要规范加密货币投资，因为这是一个大型投机。“关闭虚拟货币交易所依然是选择之一。”

韩国金融信息网站Money Today今日亦援引获得的一份司法部文件称，需要反复警告加密货币交易风险，有必要采取一系列“软着陆”措施，令投机者逐渐撤出加密货币市场。

目前CoinMarketCap上市值前十大的加密货币中，有9种在过去24小时内录得下跌，5种加密货币跌幅在10%左右。

美国Bitfinex交易所的报价显示，比特币目前已经跌破13000美元。韩国大型加密货币交易所Coinone的报价则显示，今日开盘后，韩国比特币价格累计跌超7%。

上周以来，韩国加密货币监管的消息层出不穷。韩国司法部部长称，正在准备法案禁止通过交易所进行虚拟货币交易，导致一众加密货币大跌。但随后韩国总统府出面澄清，禁止交易并非已经决定的措施。

韩联社报道称，韩国政府周一进一步安抚称，将在“充分协商和协调意见”后，将作出关于关闭全部加密货币交易所的决定。

但韩国政府昨日亦警示风险， 称“虚拟货币不是法币，没有人可能保证其价值，其价格可能大幅波动，带来重大损失”。

韩国政府在去年年底就透露，考虑关闭部分加密货币交易所。消息公布以来，韩国民众开始在总统府官网上发起请愿活动，反对加密货币交易禁令。这一请愿目前的签名人数，已经接近要求韩国政府作出回应的最低人数20万。

韩国政府不断“表决心”又“安抚”市场，也进一步体现，全球金融监管层小心翼翼地对待加密货币“泡沫”，原因之一，正如外汇交易商Oanda亚太区交易主管Stephen Innes此前对《财富》提到的，“他们都没能完全明白，数字货币的彻底破灭，对经济意味着什么”。

正如韩国民众在请愿书中提到的，禁止加密货币交易会打破韩国人的“美梦”。即使监管有意约束资金的疯狂，他们也需要考虑政策对经济乃至社会稳定的影响。