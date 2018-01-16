人民币中间价上调202点 创逾两年新高

摘要：人民币兑美元中间价报6.4372，创2015年12月11日以来新高。昨日人民币对美元大涨，盘中刷新两年高点。
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今日，人民币兑美元中间价上调202点报6.4372，创2015年12月11日以来新高。在岸人民币兑美元开盘报6.4405元，上日夜盘收报6.4363元。
昨天，人民币对美元创逾两年新高，在岸、离岸人民币几乎在盘中同一时间双双涨破6.42，至2015年12月以来新高。
德国商业银行亚洲经济学家周浩此前分析称，只要美元的跌势不减，那么人民币就难以避免对美元的升值。总体来说，人民币汇率的可预测性将会明显降低。对于市场参与者来说，传统的外汇市场思维方式将会面临很大的挑战，同时市场风险管理也需要被高度重视。
上周有媒体报道称，中国央行通知部分中间价报价行，对人民币中间价形成机制中的逆周期因子参数进行调整，调整后相当于不进行逆周期调节。央行随后表示，在人民币对美元汇率中间价报价模型中，计算“逆周期因子”的“逆周期系数”由各人民币对美元汇率中间价报价行自行设定。各报价行会根据宏观经济等基本面变化以及外汇市场顺周期程度等，按照其内部报价模型调整流程，决定是否对“逆周期系数”进行调整。
此后市场似乎逐渐消化了“逆周期系数”调整对人民币的影响。上周周四、周五在岸人民币大涨，周五更是连续突破四道关口，涨破6.46。