比特币接下来怎么走？这是高盛的技术分析

高盛 分析师Sheba Jafari发布的最新报告认为，在近期大跌之后，比特币“正接近有趣的价格水平”（"Bitcoin is nearing interesting levels"）。

Sheba Jafari称，从技术面角度分析，比特币正处于修正性的4浪中，下一个重要支撑位在9978美元。如果确实是一波修正浪，那么理论上在9978美元附近应当出现反转的信号。但如果比特币跌破9836美元关口，就会让人质疑这是否真的只是回撤。

Jafari提醒称，一旦比特币跌回11月8日的高点7882美元，就将抹杀形成4浪的可能性。

（来源：ZeroHedge）

今日，比特币创下了三年最大日跌幅，一度跌破1万美元的重要心理关口。而一个月前比特币最“意气风发”的时候，曾一度逼近2万美元大关。

昨天下午新浪援引路透社报道称，中国央行副行长潘功胜建议禁止数字货币的集中交易，同时禁止个人和企业提供相关服务。彭博社隔夜消息称，中国全面关闭境内交易所后，炒家转向场外，场外类交易所集中交易服务的在线平台和移动App近来活动频繁，中国政府将针对性地升级打击措施。

目前比特币交易火爆的韩国，近日也再度传出禁止数字货币交易的消息。韩联社报道称，韩国财长金东兖在广播节目中提到，政府的立场是要规范加密货币投资，因为这是一场大型投机，“关闭数字货币交易所依然是选择之一”。

此外，欧洲证券和市场管理局主席Maijoor在接受彭博社电视访问时表示，投资者应该做好亏到血本无归的准备，“（数字货币）价值波动性巨大，不适合作为流通货币”，并且称其“还没有被广泛接受”。