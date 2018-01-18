中国GDP前瞻：2017年料将实现7年以来首次提速 经济总量破80万亿

中国2017年的全年GDP数据即将于今天北京时间下午3点发布，官方预计2017年中国GDP有望超过80万亿元人民币，全年增速6.9%左右，彭博市场预期GDP全年同比增长6.8%。

若符合预期，意味着中国经济增长在去年实现了2010年以来的首次增速。

此外，彭博对经济学家调研显示，市场预期12月中国社会消费品零售同比增长10.2%，工业生产同比增长6.1%，固定资产投资同比增长7.1%，降至1999年以来最低水平。

此前国家统计局公布的数据显示， 2017年前三季度中国GDP前三季度中国经济总量已达59.33万亿元，同比增长6.9%，比上年同期加快0.2个百分点。其中一季度、二季度、三季度分别增长6.9%、6.9%、6.8%，连续9个季度运行在6.7-6.9%区间，保持中高速增长。

中国国内生产总值变化及同比增长情况

国务院总理李克强10日出席澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议时表示，过去一年，中国经济延续了稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，全年GDP预计增长6.9%左右。“过去一年，我国大城市城镇调查失业率创多年来的最低；进出口扭转了连续两年下降的局面；财政收入、居民收入和企业效益明显好转；债市、股市、房市平稳运行，外汇储备持续增加，企业杠杆率稳中有降。”

国家发改委主任何立峰曾在去年10月份表示，年底经济总量将超过80万亿元。

法兴中国首席经济学家姚炜表示，“中国经济料将在2017年末完成一个超预期的收尾，其增长动力，尤其是外部需求强劲带来的动力将持续到新的一年。”

高盛高华宋宇表示，2017年中国经济方受外部状况改善和以往政策调整成果的共同提振，经济增速走高，我们对全年实际 GDP同比增速的最新预测为6.8%。

中国经济增长已经成为全球经济最大的驱动力，IMF此前报告显示，全球经济扩张中，中国经济增长的贡献占了约三分之一。

（图片来自联讯证券）

即将与GDP数据一同公布的还有每月发布的固定资产投资、社会消费品零售额以及规模以上工业企业利润数据。

其中，固定资产投资增速或将降至1999年以来最低水平。

2017年末国内制造业投资相对稳定，但房地产投资增速有所放缓。此前数据显示，2017年的前三季度，全国固定资产投资同比增长7.5%。但四季度金融领域监管趋严也将对固定资产投资造成一定冲击。中泰证券固收团队曾表示，“对房地产开发到位资金贡献最大的两类分别是自筹资金和其他资金， 2015年以来，自筹资金的占比逐步下降，而其他资金占比则反向上升，当前占比分别略高于30%和50%。一旦非标投资渠道被严格约束，房地产资金缺位问题将凸显，从而冲击房地产投资。”

东北证券许俊团队在研报中表示，制造业投资稳定，12月投资存在进一步好转可能、房地产投资增速缓降、 基建投资季节性放缓但仍保持以往正常变化节奏，预计12月固定资产投资累计同比增速继续缓降至 7.1%，这个数字代表着1999年以来的最低水平。

零售数据方面，占据主要地位的汽车和地产销售都偏平淡，地产销售还出现了下滑。东北证券预计12月社消零售总额同比增长10.2%，全年社消零售总额增长10.3%，较2016年的10.4%略有放缓。而中银国际宏观分析师朱启兵则认为，“12 月零售业商务活动指数降至 53.5，仍高于2016 年同期；但餐饮业商务活动指数升至 49.3，低于2016年同期，二者景气程度表现不一。综合判断，预计 12 月社会消费品零售总额同比增速小幅回落至 10.1%。 ”

目前为止，中国2017年度的部分宏观经济数据已经公布：