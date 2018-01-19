在岸、离岸人民币双双涨破6.4关口 均创逾两年新高

上一交易日官方收盘报6.4255，夜盘收盘报6.4180。

周五，人民币兑美元中间价报6.4169，上一交易日中间价6.4401。上调232点，升至2015年12月9日来最高。

人民币兑美元从去年以来出现了比较快的升值，周四国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英在新闻发布会上表示，近期人民币升值与内部向好和美元走弱有关：

近期的人民币升值与内部经济持续向好和外部美元相对比较弱等因素都有关系。当前我国经济保持平稳较快增长，总供需更加平衡，内生增长动力增强，这都会继续支持人民币在全球货币体系中保持稳定地位。 同时世界经济复苏和主要经济体货币政策正常化还是有一定不确定性，未来人民币汇率双向波动将成为常态。

国家统计局昨日公布2017年全年国内生产总值。中国2017年全年国内生产总值827122亿元，同比增长6.9%，高于市场预期的6.8%。6.9%的成绩也意味着中国经济增长在过去7年以来首次提速。

美元波动仍是人民币汇率波动的一个因素。

德商银行周浩指出，只要美元的跌势不减，那么人民币就难以避免对美元的升值。

中国证券网援引市场人士观点，随着人民币不断收复2014年以来调整的失地，市场主体持汇意愿下降、结汇意愿增强，在美元维持相对弱势情况，近期人民币汇率料易升难贬。

近一个月以来，人民币升值幅度超出市场预期。对此，《中国证券报》1月17日刊发头版评论文章称，在一轮趋势中，猜底和测顶都是大忌。阶段性升值不改人民币持稳大势，预计人民币年内还有一定升值空间。

招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳在《上海证券报》撰文称，在未来3到6个月的时间段内，美元指数向下击穿90的概率正变得越来越大。