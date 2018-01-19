“熬过”比特币期货结算日，数字货币“V型”反转、瑞波币单日暴涨80%

摘要：巧合的是触底反弹时间点和首批比特币期货合约到期的日子一致。有人猜测，此次的大幅抛售可能是通过拉低比特币现货价格来帮助空头获利。

此外，以太币、莱特币等其他主要数字货币的走势也保持一致，经历低点后强势反弹。

一度跌破10000美元的比特币价格也终于再次回升，一度回升至12000美元上方，涨幅也较此前低点最多上涨超过20%。

在本轮强势反弹中，瑞波币成为最大赢家，价格较此前低点一度上涨超过80%，价格也一度冲上1.7美元。

在经历了全线暴跌后，昨日夜间，数字货币迎来“V型超级大反转”，比特币、瑞波币、莱特币等均较此前低点大幅反弹。

尽管目前涨幅收窄，但是可以看到市值排名前十的数字货币24小时内的价格走势均经历了一波“V型反转”。

图片来源：Coinmarketcap

巧合的是，数字货币的触底反弹时间点和首批比特币期货合约到期的日子一致。

去年12月11日，芝加哥期权交易所 (Cboe) 比特币期货上线交易首日就迎来暴涨，2018年1月17日是首批比特币期货合约的到期日。值得注意的是，芝商所（CME）首批期货合约的到期日就在1月26日。

有人猜测，此次的大幅抛售可能是通过拉低比特币现货价格来帮助期货合约变成盈利。

CNBC和路透社也都提出了这种可能性，指出那些押注比特币会回调的对冲基金和其他投机者很可能借助比特币现货价格暴跌获得丰厚的回报。

网站EthNews的一篇文章就指出，只要100万美元就可以用来支撑期货仓位，并影响拍卖市场。

路透社指出，目前Cboe比特币合约的投机性仓位已经偏向了空头。CFTC数据显示，截至1月9日当周，比特币期货的投机性净空仓已经增加至1907张合约。此外，大部分成交量和未平仓合约都集中在前一个月，这意味着大部分空头头寸同样集中在1月份。

本周比特币价格大跌，这也是那些做空比特币期货的投资者乐于看到的。

比特币期货合约以现金结算，价格依据的是Gemini交易所的比特币美元计价拍卖价格。本周三，Gemini交易所的官方拍卖价格是10900美元（12月11日上线首日的价格是17285.89美元）。当天，根据Bitstamp平台显示比特币价格跌破1万美元。

不过交易平台eToro的分析师Mati Greenspan不同意这个观点。他在接受Business Insider采访时认为此次大跌不仅仅是比特币，而是整个市场；此外这些期货合约的交易量也不足以推动市场。

此次大反转的另一个有趣现象是瑞波币领涨反弹，有分析认为着来自瑞波币的投机属性。

Crypto Asset Management公司的经理Tim Enneking接受《福布斯》采访时表示，瑞波币是一种高度投机的资产，投机的属性让瑞波币对于市场短暂的情绪变化十分敏感。

此外，相比于比特币，瑞波币市场的流动性也较弱，这就导致较少的交易量就能搅动瑞波币的价格。