去中心化？比特币和以太币们隐藏着真正的“垄断”

摘要：以去中心化吸引投资者的数字货币，实际上却被大机构垄断？诞生于金融危机，宣称能解决贫富分化、不平等问题的数字货币，其革命性真的有那么突出吗？

美国康奈尔大学计算机系的数字货币专家Emin Gün Sirer在最近的研究中发现，数字货币的“去中心化”背后隐含着巨大的垄断。

但是，数字货币们真的是去中心化的吗？

诞生于金融危机时期的数字货币，一直以来把“去中心化”作为自己的优势：数字货币是没有政府、没有央行的货币。

比特币、以太币等数字货币之所以吸引人，很大程度上是它们宣称自己是“去中心化”的。

在Sirer团队长达两年的对比特币和以太币的研究中，Sirer发现，在数字货币的挖矿过程中，存在着垄断现象。

数字货币通常需要通过用户“挖矿”才能产生，按照数字货币发行者的说法，挖矿并没有门槛，人人都可以成为“矿工”。不过，一些专业的挖矿组织已经占据了大多数资源。

根据Sirer团队的研究，比特币挖矿前四位的机构占有大约53%的挖矿份额；在以太币的系统中，集中度更高，排名前三的挖矿机构占有61%的挖矿份额。

此外，他们还发现，全球56%的比特币挖矿软件和28%的以太币挖矿软件集中在数据中心，显示出比特币的经营更加公司化。

不过，Sirer团队也指出，目前有成百上千种数字货币存在，很多并不需要挖矿，甚至有一部分数字货币都没有使用区块链技术。

Sirer团队承认，如何衡量数字货币是否去中心化，目前没有比较好的方法。以最近大热的瑞波币为例，这是一个私有公司开发的数字货币，而且其开发者拥有超过一半的瑞波币。

数字货币诞生的初衷之一是要解决传统金融体系造成的贫富分化、不平等等问题，但是，如果数字货币不仅没解决这些问题，反而塑造了一批新的富豪，那么，从社会意义上来说，数字货币的革命性其实非常有限。

近来，比特币等数字货币引发全球狂热。美国自去年感恩节以来，不少散户加入比特币的投资大军，韩国近4%的人口也加入了“炒币”的行列。

目前比特币交易平台的比特币报价为11527.30美元，比24小时前下挫7.83%。



来源：华尔街见闻