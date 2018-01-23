区块链概念炒翻天 美国证监会发出了迄今为止最严厉警告

摘要：区块链热潮之下，那些想通过简单改个名字就搭上蹭热度的上市公司已成为美国证监会的高度关注焦点。SEC主席Jay Clayton周一表示，将密切关注变更名称或商业模式的公司的公开披露，以确保它们不只是试图吸引那些急于加入区块链的投资者。

区块链热潮之下，那些想通过简单改个名字就搭上蹭热度的上市公司已成为美国证监会的高度关注焦点。

Clayton称，那些在区块链科技领域没有显著业绩记录，只是改了名字就向投资者提供证券产品，并且不提供有关风险披露的公司是不可接受的。

Clayton也对ICO发出警告，称许多发行人并没有遵守美国证券法。他对加密货币以及其相关产品可能对散户带来的影响也表示了担忧。

进入新年来，虚拟货币和区块链行情愈演愈烈。大量公司变更名字或宣布涉足相关业务后，股价随即迎来暴涨。

本月早些时候，SEC宣布暂停香港区块链咨询公司UBI Blockchain Internet的股票交易，暂停交易一方面是由于UBI的信息披露中可能存在不准确信息，另一方面近来该公司股价出现不正常且无法解释的波动。

成立于2010年的UBI原名JA Energy，于2016年11月更名，在新名称中加入区块链，并表示将从事区块链业务，利用区块链技术为消费者追踪食品或药物源头。

在加密货币和区块链概念的疯狂行情中，UBI股价从12月8日的7.2美元飙涨至12月18日的87美元，短短数日内涨幅高达1108%。该公司股价一度暴涨至115美元，而在去年2月，其交易价格仅为55美分。

但据彭博报道，该公司迄今为止没有公布任何营业收入，且在向监管机构提交的备案文件中，提供了一个无法接通的电话号码。而公开资料显示，早在12月27日， UBI高管已经抛售股票7230万股。

目前在区块链上下注主要有两种方式，一是购买数字加密货币，比如比特币、以太币，但购买数字加密货币并不是下注于区块链本身，而是下注于区块链的具体应用。

第二种方式是投资那些使用区块链技术的公司，但投资者需要辨别哪些公司是真的走在科技前沿，股价得到基本面的支撑，而哪些纯粹是为了“蹭热点”提升股价，毕竟，区块链这个概念早在10年前就有了。

另外，如果一家公司满仓押注区块链概念，意味着这家公司完全暴露于区块链的风险之下，投资者应谨慎对待。

来源：华尔街见闻