乐视复牌 超800万手封单封死跌停 创业板涨近2%突破1800点

摘要：让人意外的是，周三开盘后不到十分钟，乐视网成交量突破1万手，成交额超1400万元。截至发稿，成交额突破2300万元。

但让人意外的是，周三开盘后不到十分钟，乐视网成交额达1440万元，成交量超1万手。截至发稿，乐视成交额突破2300万元。

目前，乐视总市值550.54亿，流通市值351.19亿。

与乐视封死跌停形成鲜明对比的是，创业板低开高走，截至发稿，涨1.95%，报1802.3点。光线传媒、暴风集团、东方财富等人气股领涨。

去年12月，乐视网同时被深证成指、深证100指数、创业板指三大指数“剔除”，而在2016年年初，乐视网还曾是创业板指的第一大权重股，占比超过了5%。

乐视网在周二晚间的公告中宣布，2018年1月24日上午开市起复牌。公告同时做出2017年业绩大幅下滑的风险提示：

由于公司存在因关联方欠款未能有效偿还导致现金流极度紧张，从而出现业务经营困难，各类收入较大幅度下滑等情况；同时，公司日常运营成本并未相应减少，且融资成本大幅增加；此外，关联方应收款项存在部分回收困难的情形，公司存在2017年度计提大额坏账准备的可能。 上述各因素导致公司2017年经营业绩存在大幅下滑的风险。

一再延期复牌

2017年4月17日起，乐视网股票停牌，称要重组注入乐视影业资产。但由于乐视影业的股权质押等问题未解决，乐视网未能将乐视影业纳入其中。

在这期间，乐视网多次延期复牌。直到本月19日，乐视网发公告称，宣布终止重组事项，乐视网复牌开始有了眉目。

今天上午，乐视网召开终止重组暨经营情况投资者说明会，对于投资者提出的复牌时间表问题，乐视网称“公司股票复牌时间请关注公司公告信息”。

按照惯例，上市公司召开相关说明会后即可申请复牌。而乐视网在重组终止之后，也没有继续停牌的理由。

而在这9个多月里，乐视网已经彻底变天。乐视影业的大股东变更为融创中国控股子公司天津嘉睿，持股40.75%；乐视控股变为乐视影业的第二大股东，持股16.36%。此外，乐视的高层也完成了“大换血”，孙宏斌成为乐视网新任董事长，刘淑青任乐视网总经理。

十三个跌停？

对于乐视网复牌之后的股价走势，基金公司已经认定了十几个跌停。

在乐视网复牌之前，诸多持有乐视网的公募基金下调其估值。据不完全统计，至少已有14家基金公司下调了对乐视网的估值，其中最低价已被调整至3.90元。

根据多家基金公司给出的3.90-3.94元左右估值范围，以转增后乐视网停牌时的15.33元计算，其股价将下跌近75%，差不多相当于13个跌停。

证券时报上周援引乐视网内部人士表示，乐视网复牌大跌是必然事件，公司也已经做好相关准备。

在今日上午的投资者说明会上，针对投资者提出的“乐视网复牌后，若股价出现剧烈波动，甚至引发股权质押、两融等出现爆仓，会采取哪些措施来应对？ ”的问题，乐视网方面回复称：

股价走势受到多重因素的影响，公司无法对复牌后的股价进行判断。公司提请投资者注意投资风险，特别是融资融券、股权质押等方式下的投资风险。

面对投资者提出的“刚才提到如果没有新的资金进入，公司将面临经营困难，这是否意味着乐视网面临退市风险？”乐视网回复称：

公司将努力回复经营，保障公司的持续发展。根据相关法律法规和公司未来的实际经营情况，公司存在各种可能性，请投资人注意相关风险。

复牌前 孙宏斌称：有时候也要愿赌服输

1月23日上午，乐视网在深交所互动易举行《关于终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会》，乐视网董事长孙宏斌、总经理刘淑青、财务总监张巍、董秘赵凯、独立财务顾问马睿参加了本次会议。

当被问及是否现在还会觉得搞不好乐视是遗憾时，孙宏斌表示：“我会尽力，希望不留遗憾。但如果仍然没有办法，那也只能遗憾了。人生有很多遗憾。”另外，他坦言，在入股乐视前“对关联交易知情。但错判之处在于，关联方欠上市公司的债务无法得到有效偿还。人有时候要敢叫日月换新天，有时候也要愿赌服输。”