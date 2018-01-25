人民币涨势如虹：早盘连破三大关口 较昨日收盘大涨400点

摘要：在美元继续下行的背景下，人民币涨势不减，在岸、离岸人民币兑美元汇率均创下27个月新高。今早在岸人民币兑美元再破6.36关口之后，紧接着就突破了6.35、6.34关口。

今早在岸人民币兑美元再破6.36关口之后，紧接着就突破了6.35、6.34关口。较昨日官方收盘涨近400点，较昨日夜盘涨约百点，创下2015年11月6日以来新高。

在美元继续下行的背景下，人民币涨势不减，在岸、离岸人民币兑美元汇率均创下27个月新高。

离岸人民币也一度破6.34关口，截止发稿前，离岸人民币兑美元汇率报6.3401：

昨天，在岸、离岸人民币均已录得近500点的大涨。在岸人民币兑美元汇率昨天收报6.3590元，全天成交量144.94亿美元，较周二扩大18.93亿美元。计入夜盘涨幅在内，在岸人民币24日涨幅接近500点。

美元连续下挫也是人民币近日大幅升值的主要原因。周三，受美国财长亲口支持美元贬值的消息影响，美元进一步下行。美元指数今年以来已经累计下跌3%：

美国财长姆努钦在达沃斯论坛召开记者会时，肯定了美元走弱有助于美国贸易，并进而有利于美国经济。虽然美国商务部长罗斯随后表示，财长对于美元的言论并非意在鼓励任何情况，还是无法扭转美元颓势。姆努钦表示，短期内不担心美元走势，“显然美元走弱有利于美国贸易和机会，但长期来说美元仍会走强”。这既是对美国经济强劲的反映，也是作为首要储备货币的必要趋势。

此外，有分析指出，市场非常紧张美国总统特朗普周五以“美国优先”为题的达沃斯闭幕演讲，贸易保护主义倾向，和本周刚签署的进口洗衣机与光伏组件保护性关税措施，或令美元持续承压。

此前，德国商业银行首席中国经济师周浩曾评论近期人民币大涨的行情，他表示，只要美元的跌势不减，那么人民币就难以避免对美元的升值。总体来说，人民币汇率的可预测性将会明显降低。对于市场参与者来说，传统的外汇市场思维方式将会面临很大的挑战，同时市场风险管理也需要被高度重视。

值得注意的是，此轮人民币升值背后，除了中国经济数据相对较好的基本面支撑，更显著的是美元贬值带动的人民币“被动升值”。欧元、日元、英镑等主要货币兑美元汇率近日都出现了明显的上行。

以人民币对其他主要货币的汇率来看，波动并没有那么剧烈，人民币对英镑、日元、欧元等货币的汇率年初以来甚至还有所贬值：