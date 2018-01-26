《名利场》曝光扎克伯格“黑历史” Facebook开始走下坡路了？

摘要：美国著名科技财经评论人Nick Bilton发表了一篇对 Facebook 毫不留情的抨击文，称扎克伯格是“冷漠的自大狂”，“关于 Facebook 如何'残忍无耻'的故事，流传于硅谷、纽约和 好莱坞 ”，还表示Facebook已经在走下坡路，如果不着手解决目前存在的问题，那么这家公司将面临毁灭性的后果，而他很怀疑Facebook有能力解决这些问题。

近日，美国老牌生活杂志《名利场》刊登了一篇专栏，对Facebook和其创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）进行了不留情面的犀利抨击，并表示，Facebook已经开始走下坡路了，如果不着手解决目前存在的问题，那么这家公司将面临毁灭性的后果，而他很怀疑Facebook有能力解决这些问题。

这篇专栏文章的作者是美国著名科技财经评论人Nick Bilton，他在文中称如今的扎克伯格是一个“冷漠的自大狂”，并爆料此前他的一位创业朋友与扎克伯格的“黑历史”：扎克伯格曾热情的找他的创业朋友谈合作，并在谈话后安排了一系列的双方公司的合作会议，最后他的朋友很惊奇地看到Facebook自己出品了一款类似的竞争产品。

文章对Facebook的“劣迹”描述非常直白：

关于Facebook如何“残忍无耻”的故事，流传于硅谷、纽约和好莱坞。每当这家公司想要取得某一领域全球主导地位的时候，就会显露出“恶霸”品相。最近社交软件Snap的CEO Evan Spiegel 拒绝了Facebook的收购邀约后就遇到了这种情况。 此外，Facebook还会公然盗取竞品的主要设计特征，掠夺产品思路，当然，“挖墙脚”也是其擅长的手段，推特、谷歌和苹果的很多前任中高层都被挖过。 拒绝过Facebook的推特、Snap、四方网（Foursquare）都遭到冷漠待遇，而接受其合作或收购需求的Instagram、WhatsApp、Oculus VR等等都得到了“呼吸空气的权利”。

而且，文章进一步指出：扎克伯格还非常会“搞关系”：

文章还表示，Facebook走下“神探”的迹象越来越显而易见，尤其是2016年美国大选之后，该公司最基本的一些问题引发了诸多场公关战。如今到了2018年，扎克伯格终于坦白：Facebook的的确确是遇到麻烦了。

过去半年的时间里，很多曾效力于Facebook的高管都公开表达了社交媒体对于家庭和民主的风险： 该公司早期的一位高管Chamath Palihapitiya表示，社交网络“正在摧毁社会的运转方式”。 该公司前总裁Sean Parker也表示，“只有上帝知道社交网络对孩子们的大脑都做了什么。”

此外，与这篇文章作者Nick Bilton交流过的Facebook员工中，也不止一人针对公司所做的事情对社会的影响表达过担忧。

扎克伯格自己在2018年的新年目标中，也把整顿Facebook列在了重要位置。他表示，Facebook将更多地把重点放在人与人之间的沟通纽带方面，而不是新闻资讯方面。

文章还提到了中国，称“留给Facebook最大的增长机会在中国“，但这方面的约束至今没有任何放松的迹象。

另一个对Facebook未来发展构成巨大威胁的因素，是人们对于隐私的日益重视。据文章描述，“几年前，他认识的几乎所有人手机上都装了一个Facebook的APP，但如今的情况相反，几乎我的朋友都卸载了至少一个社交软件，而这其中Facebook总是大家第一个删除的。Facebook、推特、Instagram、Snapchat等一系列对于个人隐私有威胁的应用正在遭到人们的质疑。”

文章还引用了一些专业人士对于Facebook前景的看法：