戴尔恐被反向收购 或为科技界史上最大规模交易

摘要： 戴尔有可能被控股上市公司VMware反向收购，此交易将刷新科技界史上最大规模交易纪录。若反向收购成功，戴尔无需正式IPO便可直接上市, 也可以部分偿还其高达500亿美元的债务。

上周五有消息称，戴尔正在考虑一系列战略方案，包括直接IPO或者通过与控股上市公司VMware合并的方式上市。云计算公司VMware目前在纽交所上市，上周五股价飙升10%，市值约为60亿美元。受反收购消息影响，截至发稿，VMware股价下跌9.67%，至135.21美元。

周一美国媒体CNBC报道，据知情人士称，个人电脑制造商戴尔有可能被控股公司VMware反向收购，此交易将创IT界历史上规模之最。

（图片来自Google网站）

戴尔若被VMware反向收购，戴尔公司将无需正式IPO便可直接上市。CNBC指出，这种方式可以让2013年曾经支持戴尔私有化的投资者实现他们投资的货币化，同时帮助戴尔部分偿还其约500亿美元的债务。

由于是私有企业，戴尔公司目前的市值无法确切估算。2013年该公司创始人兼CEO Michael Dell与Silver Lake投资公司联手以250亿美元将公司私有化。2015年戴尔又以670亿美元兼并了存储技术提供商EMC，完成了到目前为止IT史上最大规模并购交易。根据CNBC报道，若戴尔被VMware反向收购成功，理论上将刷新这一纪录。

戴尔2013年选择私有化时，其传统的个人电脑业务已经大幅下滑，在那之后，戴尔试图转型成为数据中心和企业的后端软件和服务提供商。

2016年戴尔收购EMC，获得VMware80%的股权。VMware当时还是虚拟技术的先驱，虽然该技术仍在被广泛使用，但随着企业将其基础设施从自己的数据中心转移到大型云提供商，比如亚马逊和微软，VMware的发展前景受到了挫折。2016年VMware同意其用户在亚马逊云服务上运行软件，承认了云模式的重要性。

戴尔也在考虑传统的IPO上市，以及其他的战略选择，包括其他的并购或者买下VMware剩下的股权。CNBC报道说，戴尔不太可能直接出售公司，也不可能出售其在VMware的股份。

华尔街见闻此前文章提到，戴尔也在考虑出售或者将其云计算部门Pivotal Software公开上市。据知情人士消息，戴尔去年会见银行家讨论了这种可能，被告知该公司估值达50亿-70亿美元。

目前为止，反向收购的提议还处于早期阶段，戴尔公司董事会将于下个月举行，届时会进一步考量一系列的战略选择。