特朗普首次国情咨文：全篇仅一次提到中国

摘要：演讲内容的贸易部分未有预期中更具针对性的措施。特朗普还要求国会产生一份“至少1.5万亿美元”的基础设施投资法案，呼吁停止移民签证抽签转用“择优”制度等等。

北京时间1月31日上午，美国总统特朗普在国会联席会议上发表2018年国情咨文演讲，这也是特朗普就任以来发表的首次国情咨文演讲。

演讲中，特朗普要求国会产生一份“至少1.5万亿美元”的基础设施投资法案，声称已下令重开关塔那摩监狱，并呼吁停止移民签证抽签转用“择优”制度等等。

现场国会共和党人反应热烈，演讲过程中多次“USA! USA! ”的呼喊声响彻全场，而国会民主党人则反应清淡，除了为受邀请到现场的社会杰出人士代表鼓掌外，对特朗普的演讲反响有限。

特朗普的首次国情咨文演讲长达80分钟，比前任总统奥巴马长出约三分之一，但仍比前总统比尔·克林顿保持的最长国情咨文演讲记录--89分钟要稍短些。演讲结束后现场的民主党人几乎是夺门而出，而共和党人则一词与从讲台上下来的特朗普握手祝贺。

去年2月28日特朗普正式就职后赴国会联席会议发表的首次施政讲话虽然也很具象征性意义，但并非当时很多国内媒体误解为的“国情咨文”。当时特朗普讲话的时长约为一小时。

国情咨文期间，美元指数先有一波小幅上涨，但随后一路下跌至日底89.01，目前日内跌幅0.17%。

国情咨文亮点如下：

“中国”

介绍到场杰出人士经历的无关联部分除外，“中国”在全文中仅被提及一次，而且还是在呼吁美国必须重建现代化核武库的相关段落当中，

这与此前部分美国媒体预计更为坚决的对华贸易立场大相径庭。

“贸易”

说到“贸易”，这个被公众舆论所关注的焦点，在全篇当中也仅出现了三次。

没有预期当中更加富有针对性的具体措施，也没有对近期商务部颁布的保护性关税的“自吹自擂”。

基础设施投资：“至少”1.5万亿

关于基础设施投资的段落，是少数包括民主党人在内全场起立鼓掌的内容。

我要求两党冰释前嫌，为提供安全、快捷、可靠、现代的基础设施共同努力，这是我们的经济所急需的，也是我们的人民所应得的。 今夜，我要求国会产生一份带来至少1.5万亿美元投资的法案，已满足建设新基础设施的需求。 联邦政府投入的每一美元，都可以通过州级和地级政府的合作达到事半功倍的效果，在合适的时候还可以通过引入私人部门投资，[鼓掌打断]永久性地解决基础设施“赤字”的问题。 所有的[基建相关]法案必须尽力简化发放执照许可的审批程序--[从过去的十年等待]削减到不超过两年，甚至一年就应该完成。

从特朗普讲稿的措辞可以看出，这“至少1.5万亿美元”的基建投资大单并非完全依赖联邦预算；这倒是和之前特朗普声称要在基建当中引入私人投资相吻合。

也许我们将见证美国版PPP（公共私营合作制）模式的诞生？

特朗普移民政策的“四部曲”

被公众热切关注的演讲部分还有移民政策。国情咨文中，特朗普将自己的移民制度愿景分为四步：

第一步是排除DACA法案撤销所导致的“梦想者”问题。对这180万从未成年时期就随父母到达美国境内的非法移民，特朗普将提供“一条通向公民身份的道路”。

第二步是特朗普心心念念的边境墙。为了保证美国边境“完全安全”，意味着要沿着南部边境建筑一道墙，并雇佣更多边境巡逻，也就是通过国土安全部创造更多的工作岗位。

第三步是停止移民签证抽签，转用“择优”制度。特朗普将现行的抽签项目称作是“完全不考虑技能、成就以及我国人民安全的绿卡随机发放”。

第四步是禁止连锁移民，以“保护核心家庭”。特朗普称，