美联储释放3月加息信号 美股美债黄金跌 美元涨

会后公布的美联储声明预计，今年美国通胀将会上升。媒体分析，这为美联储今年3月加息做了铺垫。联储声明称，“今年通胀同比增长率料将攀升，中期内将稳定在2%这一FOMC目标水平左右。经济前景的近期风险大致均衡，但FOMC正在密切关注通胀发展。”

决议发布之后，美元指数一度走高，10年期美债收益率上行，刷新2014年4月以来最高。美股则从日高回落，标普500一度转跌。

美元/日元，日内累计涨幅超0.5％，冲破109关口。美元指数上涨0.07%，刷新日高至89.08。

10年期美债收益率上涨，涨幅扩大至0.4%，暂报2.75%，为2014年4月以来首次。两年期美债收益率也上涨至2.16%。

（图片来自ZeroHedge网站）

现货黄金短线下跌0.08%，至1337美元／盎司，接近1月23日的低位。

（图片来自ZeroHedge）

美股三大指数在声明发布后从日高回落。标普500由涨转跌，跌幅一度达0.3%，截止发稿，标普下跌0.04％，道指上涨0.24%，纳斯达克指数上涨0.09%。早盘美股三大股指集体高开，标普500上涨逾200点，涨幅一度达1%。