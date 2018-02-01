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A股连跌四日 沪指跌超1%深成指跌超2% 超80只个股跌停
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2018年02月01日 星期四 12:16 PM

摘要：沪指早盘收跌1.11%，深成指跌2.24%，创业板指跌1.30%。两市逾80只个股跌停，广汽集团等多只个股闪崩。大盘仅有钢铁股、航空股以及部分大型银行仍录得上涨。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑陶旖洁。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*

2月1日周四，A股连续第四天回调。

截至早盘收盘，沪指跌1.11%报3442.21点；深成指跌2.24%报10909.30点，创业板指跌1.30%报1712.57点。两市超过80只个股跌停，其中广汽集团等多只个股闪崩。

目前仅有钢铁股、航空股以及部分大型银行仍录得上涨。截至收盘，宝钢集团涨1.90%，鞍钢股份涨1.41%，新钢股份涨超5%，马钢股份、首钢股份均有小幅上涨。

此前媒体报道称，河北省政府考虑延长目前实行的采暖季钢铁限产政策，钢铁股集体拉涨。

上证领先指数跌幅显著大于上证综指，收盘跌近3%。深成指连续四日崩跌，已经系数回吐此前开年连涨的全部涨幅。

创业板指早盘维持震荡，涨幅一度达到0.66%。此前《中国基金报》测算称，大跌之下资金不仅没有抛弃创业板，还凶猛增仓，过去四个交易日三大创业板基金合计净流入33亿元，为史上最密集资金流入。

但抛售潮下创业板未能幸免于难，指数在早盘收盘前持续下跌。乐视网继续跌停，为连续第七日跌停。

银行股以外的权重股普遍下跌，惟中国神华在业绩向好、预计净利翻倍的利好下连续第二日上涨，早间收涨1.10%。

白马股今日再度萎靡下跌，贵州茅台跌0.59%，万科A跌1.09%，格力电器跌2.61%，美的集团跌2.09%。

此文章为转载，不代表IBTimes中文网的立场和观点。

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