美司法部调查苹果“降速门”:研究是否违反经济法

据华尔街日报1月30日报道，苹果在一份声明中，确认了公司正在接受来自政府机关的质询，但苹果拒绝透露到底是哪些政府机构，也没有对质询的细节问题做出透露。苹果还重申了其在2017年12月时针对手机降速的声明，称其“不会做任何刻意缩短苹果产品寿命的事情，也不会为了让用户升级而降低用户体验”。

美国监管部门和检查机构经常展开一些调查，这些调查不一定会产生起诉，经济类的调查往往耗时超过一年。华尔街日报表示，现在还不清楚为什么美国联邦政府会在这起影响消费者的事件中，调查潜在的经济类违法行为。

一般此类事件中，美国证券交易委员会可能会以上市公司没能及时公开重要信息为由，认为公司行为失当，从而影响公司股价。上述报道中提到，苹果公司的潜在问题主要在：电池表现差造成的后果是否严重、公司是否延迟了信息公开、以及公司是否有合适的系统检测和解释电池问题。

苹果公司的股价自1月22日以来总计下跌了5.7%。除了受“降速门”影响，传言称苹果将大幅减产iPhone X，华尔街分析师降低了对iPhone X产销量的预期也是造成苹果股价近期下跌的重要原因。

华尔街日报的报道中提到，一些华尔街分析师认为，苹果“降速门”会影响公司营收。巴克莱公司在1月的文件中预计，苹果2018年iPhone销售量或减少1600万台，收入损失或达到102.9亿美元，直接原因就是接下来消费者会选择更换电池而不是购买新iPhone。（来源：新浪财经）