监管再施压！数字货币全线大跌 比特币两个月来首度跌破9000美元

监管接连施压之下，数字货币全线大跌，一两个月前狂飙突进的比特币跌落关键位。

北京时间2日凌晨，比特币去年11月26日以来首次跌破9000美元重要关口。CNBC报道指出，自去年11月末首度升破10000美元以来，9000到10000美元就是比特币难以跌破的一个区间。

交易平台Bitstamp数据显示，北京时间2日4点左右，比特币跌至8456.5美元，创去年11月25日以来新低，最近24小时跌幅扩大至1538.50美元，跌超15%。相比去年12月逼近20000美元的高位，比特币交易价跌去50%以上。

截至最近一次更新，比特币回到9000美元上方，24小时跌幅收窄到10%以内。

Coinbase数据显示，北京时间3点40分左右，以太币（ETH）交易价跌破1000美元，险守980关口，创约一周新低，24小时跌约10%。

4点40分左右，追踪数字货币市值与价格网站Coinmarketcap数据显示，市值排名前二十位的数字货币过去24小时集体下跌，最大跌幅超过21%。市值前十的数字货币之中，除以太币外，其余货币均有11%以上跌幅，瑞波币（XRP）今年以来首度跌破1美元。

截图来自Coinmarketcap

在此之前，亚洲和欧洲都有高官发表监管数字货币的言论。公布日程显示，美国监管机构高官下周将就监管数字货币表态。

2月1日本周四稍早，印度财政部长贾伊特利（Arun Jaitley）承诺将打击使用加密货币进行非法用途，并强调加密货币不是合法货币，政府不会考虑令加密货币合法化，并将阻止在其司法管辖范围内使用比特币和其它加密货币。

之前，包括印度国家银行在内的一些印度银行对包括前十大交易所在内的本土比特币交易所账户暂停交易，他们认为这些账户存在可疑交易。

彭博援引数字货币研究网站Cryptoprofile.com的联合创始人、交易者Andrew Se评论称，本周的头条消息已经不利于数字货币，有关印度可能打击数字货币的新闻让形势恶化，数字货币还处于调整期，之前涨得太多了。

也是在周四，欧洲央行管理委员会委员、奥地利央行行长Ewald Nowotny表示，现在认为有必要立法，以便管控包括比特币在内的数字加密货币。当前，有必要通过立法来解决洗钱风险。

Nowotny说，比特币自诞生以来就不透明，也缺乏公开性，这让它们适用于洗钱。长期以来，我曾认为，投资比特币应当是私密问题，但现在我认为数字货币与法律条款有关。

此外，稍早公布的日程显示，本月6日下周二，美国证监会（SEC）和商品期货委员会（CFTC）的主席都将出席参议院听证会，主题是这两大美国监管机构对加密数字货币的监管作用。这意味着，下周还会有监管方面的消息。

监管消息频出 数字货币一再承压

这是数字货币近来又一次在传出监管层消息后集体下跌。

华尔街见闻此前提到，从本周二起，全球两成比特币交易量发生国韩国终结交易匿名制，而且即便通过实名认证，外国投资者和本国《民法》规定的未成年人也无法交易数字货币。

美国时间本周二，美国SEC宣布，中止自称已募集6亿美元的AriseBank的ICO代币融资，并冻结AriseBank及其创始人资产。彭博社消息称，CFTC向两家加密数字货币交易平台Bitfinex和Tether 发出传票。

《纽约时报》周四文章称，CFTC的消息让投资者越来越担心大交易平台可能操纵比特币等数字货币的价格。

周二当天，比特币盘中跌破10000美元关口，此后一度跌破9800美元、24小时跌幅超过12%。其他九大高市值数字货币同样下挫，24小时跌幅最大曾超过17%。

比特币遭遇三年来最大单月跌幅 9000美元是不是机会？

1月1日，比特币价格一度涨至13412.44美元，随后震荡下挫，1月31日跌破10000美元整数关口，当前已比年初跌近46%，创出2014年2月以来最大月度跌幅，市值大举蒸发600多亿美元。

比特币此前也曾有过一天内跌超25%，但通常都是短暂的。过去五年，比特币在一个月内下跌超过30%的情况只出现过三次，距今年1月最近的一次是在2015年1月。

不过，相比去年年初的水平，当前的比特币价格依然高出了900%左右。

华尔街见闻此前提到，华尔街最早看多比特币的分析师、现为Fundstrat Global Advisors联合创始人的前摩根大通首席股票策略师Tom Lee认为，从技术位看，9000美元是比特币今年最重要的买入契机。

Tom Lee预计，今年底比特币价格会翻倍至2.5万美元，到2022年涨至12.5万美元。

另外，华尔街见闻上月文章曾提到，有数字货币的海外投资人士认为，上月数字货币大跌再次显示中国春节的影响，一些投资者要在春节前把数字货币换成法币购物和出游。

金融博客Zerohedge则是用下图展示，1月临近中国春节期间比特币一般表现不佳，这属于“季节性常态”。