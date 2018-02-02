人民币涨势如虹 在岸离岸双双涨破6.28

周五人民币中间价上调160点，报6.2885，续创2015年8月11日以来新高。

美元指数隔夜再度跌破89，周五亚市早盘表现平稳，现交投于88.6水平。

美元的持续下跌，让分析师也不得不重新调整对人民币的预期。彭博统计显示，本周已经有至少5家机构上调了对2018年年末人民币的预期。

美元的持续走弱被普遍认为是人民币超预期大涨的主要原因。但另一方面，人民币对一篮子货币也显著上涨。截至上周五，CFETS人民币汇率指数涨至95.70，为2016年6月以来最高。

彭博援引新加坡华侨银行Tommy Xie观点称，人民币今年还有望获得更多动力，“虽然人民币目前看来已经有所超买，但又一轮美元下跌会再度触发抛售潮，加速人民币升值。”

另一方面，市场似乎越来越难以捉摸中国央行的“底线”。对于人民币的持续上涨，最新的央行官员表态来自副行长易纲。易纲日前在《中国金融》上撰文称，当前，中国经济继续保持稳中向好态势，人民币汇率有条件继续在合理均衡水平上保持基本稳定。