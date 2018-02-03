加密货币集体重挫 比特币短暂触及9000美元后再度回落

摘要：比特币今日一度上破9000美元，但随后再度回落至8550美元上下。本周，比特币价格已累计下跌超20%，当前价格较历史高点跌超50%。受全球监管加强影响，数字货币今日集体下跌。以太币大跌14%，莱特币大跌12%，瑞波币大跌10%。

比特币今日一度上破9000美元，但随后再度回落至8550美元上下。本周，比特币价格已累计下跌超20%，当前价格较历史高点跌超50%。受全球监管加强影响，数字货币今日集体下跌。以太币大跌14%，莱特币大跌12%，瑞波币大跌10%。

数字货币今日集体下跌。以太币大跌16%，莱特币大跌13%，瑞波币大跌12.7%。

同时，区块链概念股遭到抛售。

美国区块链概念股Overstock.com收跌15.98%，柯达收跌7.19%、连跌四天，LongFin收跌5%，Accenture收跌2.22%，Riot Blockchain收跌1.14%，Long Blockchain收涨2.3%。

比特币近期的大跌显示，相对于股票、债券和外汇市场，数字货币市场依然缺乏流动性，且波动性高企。

纵观比特币9年的历史，大起大落并不少见，共有5次从高位跌超70%。2010年，比特币在不到1个月的时间内下跌94%。

在数字货币集体暴跌之日，Fundstrat Global Advisors联合创始人的Tom Lee发布报告重申，比特币前景乐观。

Lee在报告中写道，这一周的确表现不佳，但比特币正面的基本盘完好无损。他指出，2016年年中比特币也有过类似程度的大跌，但此后收复失地。

Lee说，2016年那轮大跌之后，比特币在84天内就回涨了150%。换句话说，即便还会下行，这些价位的风险与回报比仍保证会反弹

本周比特币价格已累计下跌约20%，当前价格较历史高点跌超50%。

全球监管接连施压可能是数字货币不断下跌的主因。韩国本周表示将对比特币交易所进行监管。而一直没有采取较大监管动作的印度，也开始出击。印度财政部长贾伊特利（Arun Jaitley）表示，承诺将打击使用加密货币进行非法用途，并强调加密货币不是合法货币。