獐子岛复牌跌停 称扇贝是“饿死的” 预计影响净利润6.3亿元

獐子岛今日复牌，股价一字跌停，此前因扇贝”说走就走”而停牌三天。

周一早间，獐子岛公布2017年终底播虾夷扇贝存货盘点结果和业绩影响，并提供关于虾夷扇贝存货异常的初步技术分析。

据公告，经海洋牧场研究中心分析，初步判断：降水减少导致扇贝的饵料生物数量下降，养殖规模的大幅扩张更加剧了饵料短缺，再加上海水温度的异常，造成高温期后的扇贝越来越瘦，品质越来越差，长时间处于饥饿状态的扇贝没有得到恢复，最后诱发死亡。

根据盘点结果，公司拟对107.16万亩海域成本为5.78亿元的底播虾夷扇贝存货进行核销处理，对24.3万亩海域成本为1.26亿元的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备5110.04万元，上述两项合计影响净利润6.29亿元，占公司2016年度净利润的790%，全部计入2017年度损益。

结合公司情况，獐子岛预计公司2017年度净利润亏损。

1月30日晚间，獐子岛一则披露虾夷扇贝存货异常情况的公告引发轩然大波，这是继2014年来该公司第二次出现扇贝存货异常，被调侃为”扇贝去哪儿了”第二季。

目前市场最关注的是獐子岛复牌后的股价走势。

新京报援引清晖智库创始人、经济学家宋清辉称，根据公司此次预亏情况、市场行情以及2014年复牌后走势，预计此次獐子岛复牌后，很可能有至少三个跌停。

2014年10月30日晚间，獐子岛2014年三季报称因为北黄海遭遇异常的冷水团，公司105.64万亩海洋牧场遭遇灭顶之灾。受此影响，公司前三季业绩“大变脸”，由上半年的盈利4845万元转而变为亏损约8.12亿元。

在当年12月8日复牌后，獐子岛公司股票连遭两个跌停，第三日大幅低开，随后翻红，至收盘下跌1.44%。