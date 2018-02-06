数字货币继续溃败！比特币跌破7000美元 创三个月新低

摘要： 在上周六一度重返9000美元后，比特币从上周日起再度下跌，接连跌破9000、8000和7000美元关口。数字货币市场集体下行，过去24小时内市值整体抹去至少600亿美元。据GDAX，比特币在周一美股午盘跌破7000美元，创去年11月初以来的三个月新低。

在上周六一度重返9000美元后，比特币从上周日起再度下跌，接连跌破9000、8000和7000美元三道关口，带动数字货币集体下行，过去24小时内市值整体抹去至少600亿美元。

据Bitstamp平台报价，比特币在周一美股午盘最低触及6900美元，为去年11月15日以来首次失守7000美元，日内跌超18%；过去24小时内，比特币跌近1600美元。

美国最大数字货币交易平台Coinbase旗下的GDAX报价为跌破7000美元关口，最低触及6950美元。

截至周一，比特币较12月17日的历史最高接近2万美元累跌63%，是有史以来的最大幅度之一。上周比特币累跌30%，为2013年以来最差单周表现；1月31日比特币跌破1万美元关口，较年初跌近46%，创2014年2月以来最大月度跌幅。

（上图来自金融博客Zerohedge转载的比特币跌幅纪录）

另据CoinMarketCap统计，在过去24小时内，市值前二十的数字货币延续两位数跌幅。数字货币市场的整体市值跌至3462亿美元，在过去24小时内抹去660亿美元。

比特币现金自去年11月以来首度跌破1000美元，不足去年12月21日最高价的1/4，瑞波币、以太坊、莱特币也一同深跌。只有据称1:1锚定美元的数字货币Tether在过去24小时涨超1%。

数字货币遭遇英美银行和全球监管双重利空

接连不断的利空消息，触发了近日数字货币的接连下挫。

上周四，美国最大的比特币交易所Coinbase向客户发出通知，称银行已开始将比特币充值业务作为“现金预借”业务处理，这意味着通过信用卡购买加密货币必须支付高额费用和利息。

上周五，美国银行、摩根大通和花旗银行先后宣布，将继第一资本金融公司（Capital One）之后，禁止使用其信用卡购买比特币和其他数字货币。周一，英国劳埃德银行集团也宣布，禁止在涉及数字货币的交易中使用其信用卡。该银行发言人称：

这是在保护我们的信用卡客户，防止他们受到数字货币价格波动风险的影响。

除了这些机构的行动之外，亚洲和欧洲都有高官发表监管数字货币的言论。

昨日晚间，中国央行旗下《金融时报》报道称，针对境内外ICO和虚拟货币交易，中国将采取一些列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

报道还提到，投资者需认清境外ICO与虚拟货币交易平台的相关风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法违规活动。

2月1日，印度财政部长贾伊特利表示，将打击使用加密货币进行非法用途，并强调加密货币不是合法货币，政府不会考虑令加密货币合法化，并将阻止在其司法管辖范围内使用比特币和其它加密货币。

当日，欧洲央行管理委员会委员、奥地利央行行长Ewald Nowotny也表示，现在认为有必要立法，以便管控包括比特币在内的数字加密货币。当前，有必要通过立法来解决洗钱风险。

在此之前，从1月30日起，韩国终结匿名交易，而且即便通过实名认证，外国投资者和本国《民法》规定的未成年人也无法交易数字货币。更多韩国最新数字货币监管分析，详见华尔街见闻主编精选《读要闻 | 比特币“泡菜溢价”消失说明了什么？》。

看涨比特币声音依旧存在：涨至10万不是梦？

金融博客Zerohedge观察发现，比特币价格走跌与美股“恐慌指数”VIX走扬，呈现越来越明显的正相关性，或许代表伴随美股波动性回归，以比特币为首的数字货币仍有下跌空间。也可能代表AMD和英伟达等提供显卡供数字货币挖矿的科技公司，未来股价展望不佳。

（上图来自金融博客Zerohedge统计截图）

华尔街也依旧充斥着看涨比特币的声音。曾最早给出专业投资报价的Fundstrat Global Advisors 联合创始人Tom Lee重申乐观展望，认为比特币基本盘完好无损，相信年底时目标价为2.5万美元。

丹麦盛宝银行分析师Kay Van-Petersen也在1月中旬接受财经媒体CNBC专访时表示，自己成功预言了2017年比特币大涨，认为今年比特币还会涨至5万-10万美元区间，即目前深跌不足为惧。