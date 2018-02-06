恐慌情绪蔓延 亚太股市“血流成河” 日经跌7%！

12:30

日经225指数日内下跌1500点，跌幅扩大至6.7%，为自1990年以来最大单日跌幅。

12:00

日经225指数午盘开盘后继续下跌，目前跌幅为6%。港股方面，香港恒生指数早盘收跌近5%，跌幅达到1600点。恒生中国企业指数跌6.1%，创2011年来最大跌幅。而与此同时，南下资金大肆扫货，仅半日港股通共计净流入超53亿元。昨日南下资金净流入超百亿元，创2015年4月9日以来新高。

隔夜，美股暴跌，标普500、道指创下六年来最大跌幅。周二，美股下挫效应传导至亚太股市。

日经225指数开盘跌1.83%，之后跌幅迅速扩大至5%，盘中一度下跌5.6%，早盘收跌5.3%。

中国香港股指跌超4%，中国台湾、韩国、澳大利亚股指跌超3%，新加坡股指跌2.4%，马来西亚股指跌2.7%，新西兰股指跌2%。

随着亚太股市持续下跌，日元和黄金迅速上涨。截至发稿，黄金上涨0.41%，处于1345美元上方。日元走高。

开盘后不久，日本创业板东京证交所MOTHERS指数期货触发熔断机制，目前该指数下挫7.1%，或将创下2016年来的最大跌幅。

美国三大股指期货同样重挫。其中道指期货下跌超2%。

美股遭遇“黑色星期一”

道指盘中一度跌近1600点，创下史上最大盘中点数跌幅。标普创2011年8月份以来最大单日跌幅，收跌4.1%，回吐年内全部涨幅。

恐慌指数VIX收涨115.60%，报37.32，创2015年8月份以来收盘新高。

据Bitstamp平台报价，比特币在周一美股午盘最低触及6600美元，为去年11月15日以来首次失守7000美元，日内跌超18%，较日高下跌1800美元。

CME比特币期货BTC 3月合约收跌1325美元或15.43%，连续第三个交易日下跌，报7260美元，延续上周跌超21%的遭遇。 CBOE比特币期货XBT 3月合约收跌645美元或8.38%，报7055美元，连跌五天，上周跌超29%。

桥水基金创始人Ray Dalio撰文表示，由于投资者担心美联储收紧的速度将超过市场预期，股市和债市下跌。这显示出市场正处于典型的经济周期末端。在周期末端，美联储难以完全正确地实施货币政策，而这将导致经济衰退。

Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan则认为，市场此前过度自信，将股市过度的推高。他表示：“1月是什么推高了市场？不是基本面，基本面还是那样，而是过度自信。”

JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke向路透表示，市场此前经历了一轮不可思议的上涨行情。

他说：“我们处于利率上升的环境中，经济增强，所以美联储应该会继续收紧政策。正在发生一些真正的改变，各种不同的投资正据此进行调整。”