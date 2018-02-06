若美股中期见顶 A股会怎样

就分项数据观察，在欧元兑美元期货市场，做多欧元的净能量进一步放大至230.5873亿美元，继续刷新净多纪录。

在分析中美股市之前，简述上周对冲基金在外汇市场对美元的操作情况。上周对冲基金在六大外汇期货市场中，做空美元的净能量，由前周的114.7587亿美元，放大至137.41亿美元。名义上，还远低于2017年9月下旬的净空173.65亿美元。更远低于2011年3月上旬的净空354.19亿美元。然这只是名义上，实际上，做空美元指数的净能量，上周已创历史纪录，内部报告有分析。

澳元兑美元期货市场，基金净多由13.3415亿美元下降至10.63亿美元。

英镑兑美元期货市场，基金净多持平于28亿美元附近。

美元兑日元期货市场，基金净空由139.279亿美元小幅下降至131.798亿美元。

美元兑加元期货市场，基金净多由18.16亿美元放大至27.1235亿美元。

美元兑瑞郎期货，基金净空由28.86亿美元微幅下降至27.20亿美元。

其中，欧元兑美元期货市场是做空美元最强劲的能量供应市场。而在美元兑日元期货市场中，体量庞大的净空持仓，在名义上很大程度上对冲了做空美元的净能量。然，鉴于欧元、日元在美元指数中的巨大权重差别。将各自净能量变化，相对于各币种在美元指数中的权重进行除权后，再合计，并进一步与对冲基金在美元指数期货市场中的操作直接合计--做空美元的能量已再创历史纪录。此前纪录，还要追溯至十年前，即2007年4月底。

美股泡沫日盛 随时面临中期调整

回顾2016年初，当美国道琼斯指数引领全球股市大幅下跌至15500点，以索罗斯为代表的空空派在各金融论坛大谈新一轮堪比2008年的金融危机将至之际，笔者基于对美国宏观经济运行特性判断，认为当时是买入股票最佳时机，分别发表了《在黎明前丢掉筹码，比经历股灾更痛苦》《当前股市满地是钱，上看4500点》《2016年的美国股市必将再创历史新高》《如果美国股市再涨两年》等系列文章。认为美国股市在未来两年内，至少会上行至22000点上方，甚至达到23000点极限，也即认为美股会相对于2016年15500点调整低位，上涨超过50%。实际情况是，2018年1月，道琼斯指数突破了26000点，比笔者2016年初最乐观预期更乐观。

而目前，笔者认为美股泡沫日盛，任何时候迎来超过10%，甚至最大程度达到20%的中期或阶段性调整，都正常。2018年，应是美国股市动荡的一年。

从当前美国宏观经济观察，尚未出现经济过热与经济衰落迹象，也即美股尚未出现大顶迹象，但中期顶部会有。2018年反复震荡震荡，而非继续上涨，会更有益于美国股市与美国经济。

就巴菲特常用的美股系统风险指标，威尔逊5000指数比美国GDP比率来看，当前美股已处于明显泡沫区：

在2000年科网股泡沫时期，该比率最大值达到了136.5%，此后几年迎来大幅震荡调整，致使该比率回落至72.6%。就此指标来看，当前美股泡沫，已超2008年股灾前，泡沫直逼2000年最盛时。

当然，2002年至2007年的美股牛市，与2008年至今的美国牛市有很大差别。前者是一轮监管不到位，大肆货币宽松的“水牛”，本轮牛市所处的美国宏观经济更稳健。

再看百年道琼斯指数与对应的希勒市盈率：

美国2008年见底6469.95点后，至18年1月的26616.71点，涨幅刚好约400%。当前美股平均市盈率，已超过1929年股灾，直逼2000年股市泡沫阶段。

虽美国宏观经济总体运行良好，但来一次类似于1987年股灾的纯股市泡沫崩盘，不是不可能。1987年股灾发生时，美国宏观经济总体良好，唯股市明显过热，5年时间从82年8月的770点，上行至87年8月的2736.61点。

股灾之后，才显现出对宏观经济运行的破坏力，拖累美国宏观经济进入窘境：美国制造业指数从60的繁荣区，下行至1991年1月的39.2极度衰退区。当89年美国制造业跌穿50，进入衰退区时，美联储系列降息出现了，以期早日重振经济，联邦基金利率从9.85%下调至91年2月的6.25%。并进一步于1992年9月下调至3%，直至制造业指数重新企稳于50之上。

而且我们发现，1987年股灾发生前的宏观经济运行环境，与近年美国宏观经济运行环境有诸多相似处：

首先是1980年金融危机对应于2008年金融危机，此后政府采用强货币政策刺激经济复苏。强注水引发的经济繁荣难以持续，于是有了宽松货币政策的退出，促使制造业回踩50点附近的荣枯基准线。

2015年也一样，当美联储从年初发出退出宽松货币信号，至年底开始执行时，美国制造业回落至50下方。才有了诸多大佬有关新一轮金融危机来临时的论调及忧虑，甚至包括索罗斯。

而2015年12月至今的两年多，美国制造业运行形态，与1987年股灾前的两年，何其相似！如果美国纵容美元继续大幅贬值，美国股市极可能加速泡沫，迎来一轮类似于1987年的“久盼”崩盘似股灾。

如果美股中期调整 会蝴蝶效应至A股吗

在全球金融越来越一体化的时代，如果美国股市迎来中期调整，会蝴蝶效应拖累A股吗？有可能，也有可能不。如果近年A股波动与美股大体同步，类似于日本、英国、德国股市相对于美股的波动，那么美股的调整极可能带动A股大幅调整。就像2015年股灾之后的9月，2016年初，美股与A股皆系统性大幅下跌。

然如果近两年美股与A股走势严重分化，则美股大幅调整未必明显拖累A股，A股走出独立行情并非不可能。如2007年至今的深圳成指、美国道琼斯指数、英德日综合股指、深成指相对于国际主要股指的相对表现图示：

中间图示，2008金融危机后，以道琼斯指数为参考，调整各指数底部一致。此后各股市的相对表现强弱立现，美股表现最强，英德日股市紧追其后，A股表现最差。但2015年，A股曾短暂超越过美股与英德日股市。

A股相对表现如“深圳相对”量化指标图示，最新深圳相对指数报收149.83点，再创2015年见顶356.53点后的新低。直逼调整数年后的2014年148.17最低位置。

若该指标趋平运行，说明A股与国际股市大体趋同。若指标上行，则体现A股走势强于国际股市。若指标下行，则说明A股弱于国际主要股市，甚至可能是与国际主要股市的上涨背道而驰。

就当前相对指数来看，A股相对于国际主要股市，有非常明显的“洼地”特征。故美股良性中期或阶段调整，未必会拖累A股。但如果美股迎来类似于1987年似的崩盘股灾，影响到全球金融系统稳定，则必将拖累A股。

就近两年A股与国际主要股市的相对表现来看，笔者倾向A股对国际股市的调整，可能存在较强免疫能力，或与2000年前后类似，不排除A股在近两年远远落后于欧美股市运行的背景下，走出相对强劲的“补涨”行情可能：

图中可以看出，1996/1997年，A股与美股都处于大牛市中。1997年5月至1999年五月，在A股调整的两年中，美股继续大幅上涨。使得上证相对指数从207.39大幅下跌至96.60。非常类似2015年6月至今的深圳相对指数，从356.53下跌至最新的149.83。

此后，美股进入泡沫阶段，迎来长达两年的区间震荡调整。而A股出现了相对于美股的强劲“补涨”，相对指数从96.60大幅上行至218.09点。即便区间运行，美股与A股也没有明显相关性。A股“补涨”之后，伴随美股调整纵深，A股也步入熊途。

故笔者认为，2018年是美股震荡年，但A股表现可能好于欧美股市。

2016年A股调整至今，其反弹主要是以A50为代表的所谓“价值回归”，甚至也可以理解为2015年股灾的国家救市红利。而深圳市场，则代表了中国A股近两年运行常态：

图中可以看出，就周线指标而言，当前的上证A50市盈率，已超过2015年顶部。但深A市场市盈率则依然在处于2015年调整至今的绝对底部位置。与国际股市更具“背道而驰”特征。

2018年深A股市有可能好于沪A，就像1996/1997年深A好于沪A，1999/2000年沪A强于深A一样--风水轮流转，今年到深A！

若观深A均价，并对比美国股市，则更见2018年的A股有强烈上行可能，且深A机会更佳：

图中所示，自2015年见顶之后，深A均价节节下滑，上周直接再创三年新低至12.29元。

再看道指与上证A股对比图，此前三只眼的地方，都曾出现A股相对美股的强劲表现，在目前的第四只眼位置，相信也一样。

就深成指宏观技术面而言，如月K线图示：

笔者以为，在2019年中前的一年半时间内，甚至时间更短，深成指应该上行至H2线位置寻找压力。最近两年，深成指一直紧贴H3线的宏观支撑，验证着笔者在2016年初有关此图表分析的有效性。

这幅图表，笔者数年持续观察，2016年初发文《在黎明前丢掉筹码，比经历股灾更痛苦》，便是以这幅图表为深度分析对象：

有关这幅图表神奇的技术含义，敬请投资自行回顾笔者那篇文章《在黎明前丢掉筹码，比经历股灾更痛苦》，必有温故知新之感。

黄金市场，最近一个月新客户已全面盈利，甚至一些新客户获利不菲。老客户回补的头寸也渐近主动获利区。中期黄金市场的大体运行逻辑虽有变数，但影响因素清晰。相信2018年黄金市场，我们的获利会更加稳健，甚至也可能更丰厚。

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