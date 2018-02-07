比特币跌破6000美元后反弹 一夜回涨2000美元

比特币走出了三个月来低谷，但仍面临监管趋严的形势。

截至最近一次更新，追踪数字货币市值与价格网站Coinmarketcap数据显示，市值排名前十位的数字货币过去24小时集体上涨，最大涨幅超过24%，6日曾跌破580美元的以太币涨约11%，逼近800美元。6日曾跌破0.6美元的瑞波币重回0.7%上方。

截图来自Coinmarketcap

在比特币走出三个月来低谷时，美国时间6日，美国证券交易委员会（SEC） Jayson Clayton和商品期货交易委员会（CFTC）的主席 Christopher Giancarlo均在参议院听证会作证，他们释放了加强立法同时看好区块链技术的信号。

在预先发布的证词中，Giancarlo表示，鉴于市场欺诈和操纵，数字货币可能需要监管更细心监督，但他看好区块链技术，“'不产生任何危害'是分布式账簿技术发展的正确方式。”

Giancarlo的结论是，SEC和CFTC应该竭尽所能给数字货币留下成长空间。数字货币标志着支付、传统融资过程和投身经济活动的范式转移。如果监管无视这些发展，那是不负责任的。

Clayton称，数字货币的投资者需要全面的保护，SEC可能支持美国财政部和美联储，要求追加数字货币的相关立法。他不否认数字货币在现代金融生态系统中的作用。

当有参议员问Ginacarlo比特币的价值时，他回答：“如果没有比特币，就不会有分布式账簿技术。”

Ginacarlo和Clayton都知道，数字货币对开发这种技术很重要。Ginacarlo还说，比特币的最低价值可能不是零，因为比特币的价值“和挖矿有关。”

路透援引Blockchain Momentum LP的管理合伙人John Sarson评论称，比特币近来走软源于流动性收紧和近期获利了结，不能反映比特币的长期前景。这轮抛售会吸引机构迅速行动，在价格恢复高位之前采用强化的数字资产服务。

比特币创史上第三大跌幅

北京时间6日下午13点08分左右，GDAX平台报价显示，比特币跌破6000美元整数关口，过去24小时累计跌幅超过25%。

比特币曾在去年12月触及18674美元，目前已较当时跌去近70%，如此跌势在历史上排第三。

比特币跌幅最大的时期是2013年11月30日-2015年1月14日，当时价格从1163美元跌至152.4美元，暴跌87%。

比特币价格在从2013年4月10日-2013年4月12日期间，从259.34美元跌至45美元，暴跌83%，在历史跌幅榜单上排名第二。

监管持续施压 银行谨慎对待

近一个多月以来，比特币价格经历了一轮明显的震荡下跌，与去年狂涨16倍的超级大牛市形成鲜明对比。

这与韩国、印度、中国等全球多个主要国家监管持续加码有密切的关系。就在上个月，印尼严禁金融机构从事比特币支付业务巴厘岛警察局局长恰武萨指出，根据法律，在印尼所有金融交易必须使用印尼盾。

此前，中国央行主管的《中国金融时报》报道称，针对境内外ICO（首次代币发行）和虚拟货币交易，将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业实体，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

与此同时，多家美国、英国银行接连宣布禁止客户使用信用卡购买比特币。英国最大抵押贷款银行Lloyds Bank在2月5日宣布，将禁止其客户使用信用卡借款购买比特币等数位货币，禁止理由是担心客户或因价格下跌而蒙受巨额损失，银行亦因而未能收回款项。早前，美国三家银行，包括摩根大通、美国银行和花旗银行，亦相继公布禁止用旗下信用卡交易任何虚拟货币。

《华尔街日报》引述纽约咨询公司Pension Partners研究主管Charlie Bilello称，最近跌势在某种程度上感觉更加惨重，对于那些在去年价格高涨期间投资加密货币的新投资者而言，价格暴跌的幅度让他们认清了现实。许多人投资加密货币是受到该种货币不受央行和政府管控的前景所吸引，但如今不得不屈从于市场力量。

曾准确预测2008年的次按风暴的“新末日博士”鲁比尼（Nouriel Roubini）直呼，比特币是人类史上的最大泡沫，现在正崩盘重回地表。他预计，比特币的惨跌才开始，可能会跌到一文不值，价格归零。

据DoNews，Centtrip首席市场分析师Miles Eakers表示，预计比特币这种下降趋势将持续下去，将下一个价格水平设定为5000美元一枚。