美国监管高官积极信号压倒高盛警告 比特币重上8000美元

虽然 高盛 最近报告质疑数字货币的价值，但美国监管方透露的积极信号提振了市场，比特币进一步反弹。

交易平台Bitstamp显示，北京时间7日21点左右，比特币交易价升破8600美元创日内新高，截至发文回落到8200美元，日内涨幅接近15%。

值得一提的是，6日美国两大监管机构--商品期货委员会（CFTC）和证监会（SEC）的主席在参议院作证前，因担忧美国政府将从严监管，比特币交易价一度跌破6000美元。

CFTC和SEC主席的证词显示，他们认为国会应考虑扩大对比特币等加密数字货币的监管范围，因为这类资产大多不受投资者保护法管辖。但他们并没有抵制数字货币背后的支持技术。

CFTC的主席Giancarlo表示，和对待互联网发展的方式一样，“'不产生任何危害'是分布式账簿技术发展的正确方式。” 他说，“我们应该尊重新一代对虚拟货币的热情”，还在回答参议员有关比特币价值的提问时说：“如果没有比特币，就不会有分布式账簿技术。”

在一些数字货币投资者眼中，这是美国监管方不会一味打压的积极信号。

在CFTC和SEC主席听证结束后，北京时间7日一早，比特币一度升破8000美元，较6日下午的低位回涨逾2000美元。

稍早华尔街见闻提到，在最新一期Top of Mind报告中，高盛分析师Steve Strongin认为，数字货币缺乏内在价值，大多数终会跌到零。报告采访的专注数字货币投资的人士则表示，比特币价值甚至可能达到50万美元。

从目前市场走势看，高盛报告还没有产生明显的影响。

追踪数字货币市值与价格网站Coinmarketcap数据显示，截至7日22点35分左右，市值排名前十的数字货币24小时内涨幅大多有两位数涨幅，最大涨幅超过26%。前三大数字货币比特币、以太币和瑞波币均有10%以上涨幅。