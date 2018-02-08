人民币早盘大跌 在岸跌超600点

离岸人民币兑美元跌幅扩大，跌破6.37关口，日内跌超500点。

今日人民币中间价上调60点，创2015年8月11日以来新高。人民币兑美元中间价报6.2822，上一交易日中间价6.2882。上一交易日官方收盘报6.2596，夜盘收盘报6.2830。

央行于昨日（2月7日）公布的外汇储备数据显示，截至2018年1月末，中国外汇储备余额增至3.16万亿美元，创2016年9月以来最高水平，环比增加215.08亿美元，增幅0.68%，创2017年7月以来最大单月增幅。

国家外汇局相关负责人表示，1月，我国跨境资金流动和境内外主体交易行为总体平稳。国际金融市场上，主要非美元货币汇率升值和资产价格变动等各因素共同作用，外汇储备规模小幅上升。

彭博报道采访东方汇理银行高级新兴市场策略师Dariusz Kowalczyk称，人民币的跌势部分受到贸易数据带动，因贸易顺差偏低，意味着人民币的净需求减少；从昨天开始，人民币市场的购汇需求重新增加，目前尚未看到具体原因。

今日（2月8日）早间中国海关总署公布1月进出口数据，进口同比（按美元计）增长36.9%，大超预期；出口同比（按美元计）增长11.1%，亦超预期。中国1月贸易帐按美元计203.4亿，预期 546.5亿，前值 546.9亿，贸易顺差缩减逾50%。