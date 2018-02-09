A股哀鸿遍野 沪指一度暴跌近6% 自熔断以来单日最大跌幅

摘要：截至早市收盘，沪指收复3100点整数关口，跌幅此前一度达到5.8%，创自2016年年初熔断以来单日最大跌幅。自上周五以来沪指已累计跌去逾10%，为自2008年雷曼破产危机以来全球股市的单周最大跌幅。

早盘沪指收跌4.11%，上证50指数收跌5.36%。深成指收跌3.00%，创业板收跌1.74%。

富时中国A50指数现跌5.07%，抹去年内全部涨幅，创去年12月以来新低。

自上周五（2月2日）以来沪指已累计跌去逾10%，为自2008年雷曼破产危机以来全球股市的单周最大跌幅。

选股宝主题库显示，大盘全线大跌无一幸免，截至早市收盘保险板块跌逾7%，煤炭、有色铜、有机硅板块跌逾6%，民航、复牌股板块跌近6%。

中润资源今日临停，因控股股东冉盛盛远质押的公司股票于2月8日收盘价跌破平仓线，可能存在平仓风险。除了为挽救平仓风险而采取的临停措施，大量上市公司质押股票今日盘中已跌破清仓线。

2月6日就已有8家上市公司公告公司股东质押股票低于预警线，均自2018年2月7日上午开市起停牌。

人民银行：累计释放临时流动性近2万亿元，满足了春节前现金投放需要

人民银行称，近期，除普惠金融定向降准释放长期流动性约4500亿元外，全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的临时准备金动用安排（CRA）。

目前CRA使用已达高峰，累计释放临时流动性近2万亿元，满足了春节前现金投放的需要。春节后，CRA到期与现金回笼节奏大体同步，银行体系流动性将保持合理稳定。

乐视再开板成交量超400万手

乐视网开盘逾80万手封死跌停，但随后于9点30分前后开板，成交量超400万手，截至早市收盘跌8.27%。

据新浪财经，深交所8日盘后紧急发文，警告乐视网股票风险，提醒投资者要谨慎投资：