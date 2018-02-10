涉嫌违规信批、恐有内幕交易！证监会立案调查獐子岛

摘要：证监会称，獐子岛未及时修正业绩预告或进行必要的风险提示，将立案调查该司及三名高管展开。媒体称，证监稽查还关注獐子岛二股东在扇贝减值消息发布前的减持行为。獐子岛股票本周一复牌后连续五个跌停。

公告显示，来自证监会的4份决定书分别针对獐子岛公司及其高管勾荣、孙福君、吴厚刚作出调查决定。

证监会决定书显示，獐子岛公司在底播虾夷扇贝采捕、销售存在异常情况，对公司2017年三季报作出的2017年度盈利预测数据将产生重大影响，可能导致实际经营业绩与预测业绩存在重大偏差的情况下，公司未及时对业绩预告进行修正或进行必要的风险提示。

21世纪经济报道此后称，除了虾夷扇贝存货减值问题，证监稽查部门目前调查中还高度关注獐子岛二股东“北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号投资基金”（“和岛一号”）在该消息发布前的减持行为。

2017年11月13日至12月19日期间，和岛一号累计减持公司股份199.85万股，减持金额1612.39万元。迄今为止獐子岛在回复中并未解释为何二股东减持。

上述报道援引接近证监稽查人士消息称，獐子岛事件中的两个关注点是彼此独立的，但目前都是监管层所盯上的重点问题；一旦发现其中存在违法违规行为，必将对其依法严肃处理。

本周一复牌以来，獐子岛股票连续录得5个跌停，今天收盘价格为4.56元/股。

今年的“獐子岛风波”始于1月30日晚间该公司的一则公告，公告称存货异常，对虾夷扇贝存货计提跌价准备或核销处理，预计2017年全年亏损5.3亿元至7.2亿元。而此前三季报中，獐子岛曾预计全年将盈利9000万至1.1亿元。

本周一，獐子岛股票复牌即跌停，公司还在周一早间公布2017年终底播虾夷扇贝存货盘点结果和业绩影响，并提供关于虾夷扇贝存货异常的初步技术分析，称主要原因是降水减少、海水升温等“天灾”：

经海洋牧场研究中心分析，初步判断：降水减少导致扇贝的饵料生物数量下降，养殖规模的大幅扩张更加剧了饵料短缺，再加上海水温度的异常，造成高温期后的扇贝越来越瘦，品质越来越差，长时间处于饥饿状态的扇贝没有得到恢复，最后诱发死亡。 根据盘点结果，公司拟对107.16万亩海域成本为5.78亿元的底播虾夷扇贝存货进行核销处理，对24.3万亩海域成本为1.26亿元的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备5110.04万元，上述两项合计影响净利润6.29亿元，占公司2016年度净利润的790%，全部计入2017年度损益。

结合公司情况，獐子岛预计公司2017年度净利润亏损。

之所以说这是“扇贝去哪儿第二季”，是因为在2014年，扇贝逃跑的事件曾经上演过。上一次獐子岛对外界给出的解释是受到“冷水团”的影响，扇贝集体“消失”。