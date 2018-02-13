赶在加息前抢客户！香港银行上演楼市“定息按揭”大战

摘要：加息周期下，香港银行业定息按揭硝烟再起。恒生、汇丰、中银香港等多家银行抢推定息按揭优惠，都将首年利率固定在1.68%，远低于当前的行业按揭利率2.15%。但此举未必能撬动需求，因为许多香港市民有能力供楼，却无力存够首付“上车”。

(图片来源: 路透社) 路透社周四报道称，下半年中国房地产市场新盘推出势将大增，对已经低迷的楼市造成库存上升和房价下跌的双重打击。

近日，多家香港银行抢推定息按揭优惠，即在特定年限内锁定按揭利息不变，即便是未来香港金管局上调利率，定息期内的月供也不会因此增加。

恒生银行、汇丰银行、中银香港推出的定息按揭计划，都将首年利率固定在1.68%，远低于当前的行业按揭利率2.15%；其后全期按揭年利率为香港银行同业拆息(HIBOR)加1.3%，利率上限为最优惠利率(P)减2.85%

香港信报援引中银香港个人金融及财富管理部副总经理林敏仪表示，在美国加息周期下，相信未来本港息口亦会跟随逐步上升。定息按揭计划可为按揭客户提供一个相对稳定、可预见、可计划的每月供款环境。

但优惠的按揭利率未必能撬动需求，因为高企的楼价让许多香港市民有能力供楼，但付不起首付。

香港差饷物业估价署月初公布的数据显示，香港去年住宅楼价累计涨14.8%，为五年来最大升幅。同时，楼价已连涨21个月，为历来最长升浪，且连续14个 月创下新高。

美国市场研究机构Demographia最近发布的国际人口住宅调查报告显示，香港连续8年成为全球最难负担房价的地区，房价与香港家庭入息比率，由2016年的18.1倍，上升至2017年的19.4倍，是该报告公布十四年以来的最高数字。

为遏制楼市过热，香港政府自2009年起就开始连续推出“辣招”，包括收紧楼市按揭成数、提高住房买卖印花税率等。

香港金融管理局总裁陈德霖本月初表示，目前香港楼市过热情况仍然存在，没有条件放松逆周期措施。陈德霖还指出，现时的低息环境令买楼人士觉得本身有能力供楼，但一般按揭年期长达20-30年，一旦美元利率正常化，港息上升，置业人士应要考虑本身是否有能力负担。

实际上，香港楼市的火热已经显著推高了家庭负债水平。香港金管局提交立法会的文件显示，截至去年第三季度，香港家庭负债占本地生产总值的比例进一步攀升至69.1%，再创新高。

金管局在去年九月公布的《货币与金融稳定情况半年度报告》中曾指出，在家庭债务中，私人贷款（包括信用卡垫款及其他私人用途贷款）在2017上半年录得7.2%强劲增长，部分原因是经济及金融环境改善。另一方面，由于按揭利率仍然低企，加上自去年三月以来物业市场畅旺，住宅按揭贷款增长亦加快至4.1%。