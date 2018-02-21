媒体：韩国将支持“正常”数字货币交易

摘要：据韩联社，韩国金融监督院负责人表示，对于银行与数字货币交易所间的交易与合作，韩国政府也将予以鼓励。比特币涨势延续，过去24小时上涨6.5%至11575美元，较月初低点几乎翻倍。

据韩联社报道，韩国金融监督院(FSS)负责人Choe Heung-sik今日表示，对于数字货币的“正常交易”，韩国政府将予以支持。

报道提到，Choe近期和来自数字货币交易所的人士举行了会谈，他在会谈时也提到，如果数字货币投资者进行的是“正常交易”，韩国政府将会支持。

在年初韩国对数字货币交易的接连打压之下，报道称当地银行已不乐意为数字货币交易活动开设虚拟账户。不过Choe表示，韩国政府将会鼓励银行与数字货币交易所之间的交易与合作。

这和一个月前韩国政府的态度截然相反。1月11日，韩国司法部长朴相基称正筹备禁止数字加密货币交易所的相关法案，消息一出，数字货币全线暴跌。这立刻激怒了韩国不少“炒币”人士，在不到一周内有超过20万网民在网上请愿反对禁令。

面对汹涌的民意，韩国政府当时，对于关闭虚拟货币交易所的提议，将在充分讨论之后再作决定。

到了上月底，韩国政府态度继续软化。韩国副总理兼财政部长金东渊表示，韩国政府并没有关停数字货币交易的计划。“并没有禁止或压制数字货币市场的意向，目前最为紧迫的任务是对交易所进行监管。”

虽然明确了不会关停数字货币交易，但韩国的确需要在该领域加快监管的实施。韩国的币圈投资者众多，4%的韩国公民都参与到了数字货币交易中，每天以韩元做结算的比特币交易量占全球约10-20%。

1月31日，韩国正式施行虚拟货币交易实名制，但除了Upbit、Bittsum、Coin One和Cobit几个平台之外，其他交易所均未获得银行提供的虚拟账户。

如果交易所不能使用虚拟账户，则该交易所的用户将无法用韩元入金、无法顺利地交易虚拟货币。

据CoinMarketCap平台报价，目前数字货币大多上涨。比特币在过去24小时的涨幅为6.5%，报11575美元，较1月低点几乎翻倍；以太币上涨0.59%至950美元；莱特币涨近9%至242美元。