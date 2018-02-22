耶伦“告别”会议纪要释放强烈信号：加息、加息、加息！

在美联储主席耶伦卸任前最后一次货币政策会议上，联储发出的强烈信号就两个字：加息！

21日本周三公布的今年1月末美联储会议纪要显示，与会联储官员总体认为，收到的信息与经济增长持续高于趋势水平和就业市场环境更强健的趋势一致，最近家庭和企业支出的稳步增长意味着有“大量潜在的经济动能”。

鉴于近期美国国内外经济活动数据强劲、金融环境持续宽松、近来美国税改的影响，“多位与会者暗示，已经上调了去年12月会议上他们做出的近期经济增长预期。” “大多数与会者指出，由于经济增长前景更强，未来确定政策适宜进一步循序渐进的可能性增加了。”

除了对美国经济前景看法更正面，与会官员对实现联储的通胀目标也更乐观。

“几乎所有与会者依旧预期，通胀率中期内会回升到2%这一（FOMC）委员会的目标，因为经济增长仍高于趋势水平，就业市场保持强劲。多位与会者评论，近来的进展让他们对通胀升向2%这一委员会目标的前景更有信心。”

也有部分官员认为，存在通胀落后于联储目标的一定风险，经济活动和就业市场体现通胀回升的迹象并不可靠，联储可能要有耐心判断是否加息，评估数据是否显示通胀稳步升向目标。

不过，会议纪要整体的方向仍然是加息。正如CNBC报道标题所说：“美联储会议纪要：一切迹象都指向未来更多加息。”

1月末美联储会后公布，维持利率不变，但会议声明预计今年通胀料将攀升。当时华尔街见闻就援引媒体评论称，这给今年3月联储会议加息做了铺垫，释放了3月加息的信号。

1月美联储会议纪要公布后，芝加哥商业交易所（CME）的“美联储观察工具”显示，以每次加息25基点推算，目前美国联邦基金期货交易市场预计的今年三次和四次加息概率均较一天前增加，分别约为37%和22%，加息两次的概率下降，降至不足27%。

会议纪要发布后，美股涨幅扩大，道指涨幅扩大到280点以上，三大美股股指均涨逾1%。

美元指数应声下跌，一度跌至89.63逼近日内低位，跌幅一度达0.07%。

美元下挫的同时现货黄金上扬，升破1336美元/盎司刷新日高。

美债价格全线下跌、收益率普涨。10年期美国国债收益率在会议纪要公布后进一步走高，北京时间4点06分左右升破2.95%，创逾四年新高。

对于会议纪要引起的市场反应，《华尔街日报》提到，Aviance Capital Management的首席投资官Chris Bertelsen指出，市场大多预计到了美联储官员在1月会议上有什么看法，真实情况公布让市场松了一口气。

John Hancock Investments的资本市场研究主管Emily Roland则是提到目前该进入寻求风险模式的观点，称只要这些基本面因素仍在，真的很难找到这种观点的漏洞。

经济前景不确定性的一大来源：金融市场

会议纪要显示，与会者也讨论了有关经济前景的多种不确定性。

考虑到资产估值高企、非金融类企业负债增加，多位官员提醒，

“随着经济继续高于趋势水平增长，可能开始出现金融市场失衡。” “非银行金融机构使用的杠杆增加，这可能难以及时觉察。考虑到监管政策可能久而久之改变，FOMC应该定期评估金融系统的风险及其对经济前景的影响。”

联储官员还在猜测，减税会不会转化为企业员工加薪。如果生产率增速仍然较低，可能不会大幅加薪。多位官员判断认为，就业市场供应持续吃紧可能在某个时候转化为企业更快加薪。