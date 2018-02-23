中国保监会依法对安邦保险集团实施接管 吴小晖涉嫌犯罪被公诉

摘要：保监会公告称，安邦保险集团原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪，被依法提起公诉。鉴于安邦集团存在违反保险法规定的经营行为，可能严重危及公司偿付能力，为保持安邦集团照常经营，保护保险消费者合法权益，依照《中华人民共和国保险法》第144条规定，中国保监会决定对安邦集团实施接管。

安邦保险集团股份有限公司（以下简称安邦集团）原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪，被依法提起公诉。鉴于安邦集团存在违反保险法规定的经营行为，可能严重危及公司偿付能力，为保持安邦集团照常经营，保护保险消费者合法权益，依照《中华人民共和国保险法》第144条规定，中国保监会决定对安邦集团实施接管。

一、接管期限：自2018年2月23日起至2019年2月22日止。

二、接管组织：中国保监会会同有关方面组成安邦集团接管工作组。

三、接管组职权：从接管开始之日起，安邦集团股东大会、董事会、监事会停止履行职责，相关职能全部由接管工作组承担；接管工作组组长行使公司法定代表人职责，接管工作组行使安邦集团经营管理权。

被接管后，安邦集团继续照常经营，公司债权债务关系不因接管而变化。接管工作组将依法履职，保持安邦集团稳定经营，依法保障保险消费者及各利益相关方合法权益。

附件：1.安邦保险集团股份有限公司接管实施办法

2.安邦保险集团股份有限公司接管工作组名单

中国保监会

2018年2月23日

附件1：安邦保险集团股份有限公司接管实施办法

第一条 依据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）第一百四十四条规定，中国保监会（以下简称保监会）制定接管安邦保险集团股份有限公司（以下简称安邦集团）办法。

第二条 保监会组织人员成立接管工作组，接管工作组组长和成员由保监会决定和更换。

接管工作组依据《保险法》第一百四十五条规定，经依法公告后，对安邦集团进行接管。

第三条 接管工作组负责人行使安邦集团法定代表人职权，接管工作组行使安邦集团的经营管理权，安邦集团股东大会、董事会、监事会停止履行职责，集团及各级机构经理、副经理按照接管工作组授权履行职责。

接管工作组自接管之日起履行下列职责：

（一）接管财产、信息系统、印章和账簿、文书等资料。

（二）聘请专业管理团队履行管理职责，并负责制定考核激励评价制度。

（三）决定安邦集团的经营管理，保证安邦集团业务正常运行，完善内控制度。

（四）清查安邦集团资产和负债，依法保全、追收、管理和处分资产。以安邦集团名义处理对外事务以及参加诉讼、仲裁或其他法律程序。

（五）控制安邦集团风险，提出风险化解方案。

（六）协助有关部门对有关违法违规行为进行调查。

（七）保监会要求履行的其他职责。

第四条 接管工作组采取以下处置措施时，应研究具体方案，并报保监会核准：

（一）委托其他保险公司经营全部或部分业务。

（二）股权结构、注册资本发生变化。

（三）公司分立或合并。

（四）转让全部或部分业务、资产、负债。

（五）重大权利的放弃、转让或重大义务的承诺。

（六）重要人事任免。

（七）保监会规定的其他重要事项。

第五条 接管工作组根据工作需要，可聘请精算师、会计师、律师或其他专业人员协助处理接管有关事项。

第六条 接管工作组接管前三个月实行日报制度，每日向保监会报送安邦集团运营及相关接管工作情况；三个月后实施周报制度，每周向保监会报送安邦集团业务财务状况，并及时报送流动性状况。

第七条 接管工作组按照保监会统一授权，全面负责日常监管。根据接管需要，提出监管支持政策，报保监会批准后组织实施。

第八条 安邦集团相关人员拒绝配合或妨碍接管工作的，将依法追究责任；涉嫌犯罪的，移送司法部门。

第九条 接管工作组监管单位成员的薪酬在原单位发放，安邦集团承担因接管所产生其他日常办公费用及差旅费开支，并提供必要的办公条件。

第十条 保监会对安邦集团的接管工作进行指导和协调，并对接管工作组进行考核评估。

第十一条 接管期限暂定一年。接管期满，如果公司经营基本稳定、相关资产处置基本完成、主要战略股东完成注资，接管工作组向保监会报送评估报告，经批准后可以结束接管。

第十二条 如接管工作未达预期效果，安邦集团没有完成股权重组，尚未恢复正常经营，报保监会批准后，酌情延长一年，但整体接管期限最长为两年。

两年期满如经营仍未改善，或者有事实可以认定无法达成接管目的，经接管工作组评估并提交报告，报保监会批准后可结束接管，依法采取其他监管措施。

第十三条 本办法自接管之日起施行。

附件2：安邦保险集团股份有限公司接管工作组名单

组 长：何肖锋

副组长：徐敬惠、罗 胜、符 飞

成 员：凌震伟、王少群、黄维京、宋士心、韩 健、

赵 冰、赵 鹏、席 友、凌 亮、栗利玲、

祝春光、王轶英、董 钢、杨 振、罗艳华、

张中波、杨 娉、周 洋、吴 波、霍洪强、

于天美、夏国琼、彭晟隽、韩玲玲、张 民、

王治中、孙梦涵