90亿美元！吉利李书福持股近10% 成戴姆勒最大股东

摘要：吉利董事长李书福持有德国汽车巨头戴姆勒约9.7%的股权，市值将近90亿美元。媒体称，他的战略目标是与戴姆勒组成行业联盟，他认为，新竞争形势下，现有制造商可能仅一两家、两三家幸存。

美国时间23日公布的监管文件显示，通过一家名为Tenaclou3 Prospect Investment Ltd.的公司，浙江吉利控股集团创始人兼董事长李书福持有德国汽车制造巨头戴姆勒约9.7%的股权，目前市值将近90亿美元。

吉利又一次大手笔海外投资，这次是董事长出马。

这一持股比例意味着，在拥有奔驰等汽车品牌的戴姆勒公司，李书福是最大的股东。彭博报道提到，戴姆勒的一位发言人称，这次收购股份是李书福个人的投资。

路透援引熟悉李书福想法的人士消息称，他的战略目标是与戴姆勒组成行业联盟。他觉得，在新的竞争形势下，现有的制造商之中可能只有一两家或者三家幸存，制造商应该联合起来，投资未来。

华尔街日报称，戴姆勒方面并未透露李书福会不会进入董事会，而是表示对这笔投资表示欢迎，视其为对公司未来投了信任票，期待与他就此投资讨论。

在李书福此次投资戴姆勒以前，他领导的吉利公司也在海外大举投资，扩大在汽车业的版图。

2010年，吉利收购福特汽车旗下沃尔沃汽车公司，去年沃尔沃在华销量突破10万辆，沃尔沃中国市场以近30%的销量增速在全球市场中领跑。

去年12月，吉利与欧洲基金公司CevianCapital签署股权收购协议，将斥资32.5亿欧元、约39亿美元收购沃尔沃集团8.2%股权，成为原沃尔沃汽车母公司的第一大股东。

李书福麾下已经拥有沃尔沃汽车、Polestar、领克汽车、吉利汽车、伦敦电动汽车、远程商用车等多个品牌，吉利控股还对宝腾汽车、路特斯汽车及太力飞行汽车进行了战略性投资。

今年1月吉利公布，去年全年汽车销量突破124万辆，同比增长63%，今年的销售目标是158万辆。

根据吉利的2020200计划，吉利汽车到2020年要实现年产销200万辆目标，进入全球汽车企业前十强，同时成为最具竞争力和受人尊敬的中国汽车品牌。