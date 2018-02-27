媒体：阿里巴巴将斥资95亿美元收购饿了么

摘要：据网易财经，阿里即将全面收购饿了么，已签排他协议，3个月内阿里按95亿美元（每股0.6517美元）现金收购饿了么全部股份。

获12.5亿美元融资吞下口碑背靠阿里系 饿了么补血备战烧钱竞赛

报道称，双方已签署排他性协议，3个月内，阿里巴巴按照95亿美元（每股0.6517美元）现金收购“饿了么”全部股份。

据 网易财经 ，阿里巴巴即将全面收购网上订餐平台“饿了么”。

界面新闻也引述接近“饿了么”人士的消息报道称，公司周一召开了股东电话会议，称已经和阿里巴巴签署了排他协议，三个月内阿里巴巴将全资收购饿了么。 《中国企业家》杂志称阿里巴巴向其确认了此次收购消息。“饿了么”则表示对此消息不予回应。 早在2016年4月，饿了么宣布，阿里巴巴和蚂蚁金服分别对其投资9亿和3.5亿美元。阿里消息称，“饿了么”当时那轮融资完成后，阿里+蚂蚁成为“饿了么”最大股东，占股27.99%。 彭博社去年5月25日报道，阿里巴巴与蚂蚁金服计划牵头对“饿了么”进行新一轮至少10亿美元的融资。融资完成后，“饿了么”估值将达到50亿到60亿美元。 如果参照今日网易财经的报道，“饿了么”超过70%的股份价值95亿美元，那么就意味着其估值现在为136亿美元左右，在半年多时间增加了一倍多。 去年8月24日，“饿了么”宣布合并竞争对手之一百度外卖。 根据彭博社去年5月的文章，随着越来越多的消费者开始通过智能手机和互联网订餐等，阿里巴巴正在和腾讯支持的美团点评争夺行业霸主地位。此类服务的行业总规模去年预计将达到7.28万亿元人民币（约合1.1万亿美元）。

阿里巴巴的投资帝国

或许，阿里巴巴的“吃喝帝国版图”正在逐渐成形中。 本月初，蚂蚁金服入股印度版饿了么，对印度在线订餐平台Zomato累计投资2亿美元，获得对方约 26% 的股份。 值得注意的是，此后不久，美团宣布向印度另一大外卖订餐平台Swiggy注资1亿美元。这是美团首次进军印度市场。 这意味着，互联网巨头们将外卖订餐APP的战场延伸到了东南亚，海内外的“硝烟”正四散而起。 对于阿里巴巴而言，其东南亚的战略布局不止局限于外卖应用，而是从点至面全面展开。 去年8月，印尼最大电商平台Tokopedia宣布获得由阿里巴巴领投的11亿美元新一轮融资。此前，阿里还投资了东南亚最大电商平台Lazada，并于去年6月斥资10亿美金增持Lazada股份至83%。

阿里还投资了包括印度版天猫 Paytm Mall、印度最大移动支付和商务平台 Paytm 等在内的多家本土电商及物流公司，总计投资金额约在15亿美元以上。

本月初，彭博称印度版“每日优鲜”、本土最大的网上生鲜日杂电商 Bigbasket 获得由阿里巴巴领投的3亿美元融资。