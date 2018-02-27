更大屏幕、土豪金、双SIM卡 新款iPhone可能长这样

摘要：据彭博社周一报道， 苹果 计划发布史上最大的 iPhone 。新 iPhone 将搭载一块6.5英寸的屏幕，并可能推出金色版本。此外，新iPhone可能在部分地区推出双SIM卡功能。此外， 苹果 公司还计划推出一款搭载面部识别技术的廉价iPhone，以吸引不愿支付高价的消费者。

据彭博社周一报道，苹果计划发布史上最大的iPhone。

彭博援引知情人士说，今年晚些时候，苹果公司将推出三款iPhone。其中最大屏幕的iPhone可能高达6.5英寸（比iPhone 8 Plus大近1英寸）以及一款更平价的手机。

苹果公司希望通过更大屏幕的手机，吸引Phablets用户。这些用户往往是商务人士，需要在手机上回复邮件并操作Excel等软件。

同时，苹果公司希望以更低的价格，吸引不愿承担高价的消费者。

和iPhone X一样，新款的大屏iPhone将搭载Face ID，并可能推出金色版本。而在部分地区，苹果计划推出双Sim卡的大屏iPhone。这一功能在欧洲和亚洲受到欢迎。

而在廉价iPhone的部分，苹果将给其搭载LCD屏幕，并将iPhone X的Face ID和全触屏功能使用在廉价iPhone上。

值得注意的是，一度被市场寄予厚望的苹果iPhone X销量并不如想象中亮眼。去年四季度，苹果售出7730万台iPhone，低于分析师预期的8020万台。究其原因，iPhone X高达1000美元的售价令不少消费者望而却步。

对于苹果公司，有华尔街“估值院长”之称的Aswath Damodaran表示，苹果股价估值十分吸引人。

他向CNBC表示：“我想到苹果、Alphabet、Facebook和亚马逊这四大巨头，苹果最有价值。这是一台自动取款机，我从来没有见过一家公司能够像过去6-7年的苹果公司一样创造出那么多的现金。”

周一苹果股价上涨2％。

Damodaran是纽约大学斯特恩商学院的金融学教授。他被公认为评估公司价值重要的专家，常被称为华尔街的“估值院长”。