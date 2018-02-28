美国商务部终裁对进口中国铝箔征“双反”税 最高或超180%

摘要：美国商务部声明称，终裁认定的中国企业倾销和补贴最高幅度分别为106.09%和80.97%。最终“双反”税率有效期五年。今年不到两个月，美国商务部已对中国产品启动四起“双反”调查。

当地时间27日，美国铝业协会公布对本国商务部终裁表示欢迎的声明，称商务部终裁认定，江苏中基复合材料股份有限公司和杭州鼎胜进出口有限公司及其共同应诉方的倾销幅度为48.64%-106.09%，这些企业的补贴幅度在17.14%-80.97%。

美国商务部做出最终裁定，对进口中国的铝箔征收反倾销和反补贴税，合计最高可能超过180%。

这意味着，根据这些认定的倾销和补贴幅度，美国商务部将可能对进口上述中国企业的铝箔征收最高106.09%的反倾销税、最高80.97%的反补贴税，“双反”税合计最高可能超过186%。

截图来自美国铝业协会

美国商务部此后声明确认了美国铝业协会披露的以上裁定幅度。商务部长罗斯称，美国政府致力于公平互惠的贸易，不允许本国企业和工人受到不公平进口的伤害。

目前商务部并未公布最终“双反”税税率，还要视美国国际贸易委员会（ITC）对本国制造商所受伤害的判断而定。此次铝箔“双反”税率一旦确定将实行五年。ITC定于今年3月15日以前公布裁定。

美国铝业协会的上述声明最终未能提振本周二美国铝业股价，美国铝业盘中一度涨近1%，但在大盘下挫带动下，最终收跌0.99%。

截图来自雅虎财经

从美国商务部去年初步裁定看，铝箔可能的最高“双反”税率处于其初裁预计范围区间。

去年8月和10月，美国商务部先后公布对进口中国铝箔做出反补贴和反倾销初裁，合计临时征收的“双反”税率范围在113.37%-243.21%。

今年不到两个月，美国商务部已经四度对进口中国产品发起“双反”调查，调查对象分别为原产中国的塑料装饰缎带、橡皮圈、大口径焊管、橡皮筋。

华尔街见闻稍早提到，上周五和本周一媒体先后传出消息称，特朗普希望对钢铁进口实施24%、甚至可能25%的全球性关税、对铝进口实施最高10%的关税，后者比例甚至高于美国商务部建议的最强硬措施。

不过本周二美国财长姆努钦称，他在积极与中国就贸易问题商谈，目的不是要陷入贸易战，而是找到平衡，让美国企业能自由地参与中国市场。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑王维丹。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*